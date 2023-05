Relatech, ricavi delle vendite in crescita

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31 marzo 2023. I dati economico-finanziari del Gruppo evidenziano Ricavi delle Vendite consolidati alla fine del primo trimestre 2023 pari a Euro 24 milioni circa, in crescita del 130% circa rispetto al primo trimestre 2022. Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così commentato: “Sono particolarmente soddisfatto dei risultati di Gruppo pubblicati oggi, testimonianza di un modello di business e di un go to market rapido, flessibile e in grado soddisfare la domanda di un mercato esigente e ricco di opportunità. Sono certo che le sinergie tra le società del Gruppo e le acquisizioni concluse nel 2022, ci consentiranno di aprirci a nuovi segmenti di mercato, pur mantenendo sempre alta l’attenzione verso il cliente e verso tutti i nostri stakeholders che hanno avuto fiducia nella vision Relatech ancor prima di aprirsi al mercato della borsa. Basti pensare che i dati oggi pubblicati nel 2020 erano il risultato di un intero anno finanziario. Oggi siamo un gruppo di società eccellenti, contraddistinte dagli stessi valori che hanno portato alla fondazione stessa della società: rispetto per le persone, trasparenza verso il mercato e la determinazione di generare un business sostenibile per tutto il nostro ecosistema”. La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad Euro 8,8 milioni circa, in crescita del 170% rispetto allo stesso periodo di riferimento dell’anno precedente ed è pari al 37% dei Ricavi dalle Vendite consolidati. Pasquale Lambardi commenta: “La strategia del Gruppo mira ad aumentare le quote ricorrenti che sono contraddistinte da un’alta marginalità media. Continueremo a lavorare con dedizione per raggiungere tale obiettivo potendo contare sul nostro business model”. I ricavi consolidati verso clienti esteri sono pari a Euro 6,3 milioni circa, in crescita del 61% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Pasquale Lambardi prosegue: “Altro elemento di particolare soddisfazione è l’aver dato un boost al processo di internazionalizzazione, obiettivo presentato già nel piano industriale in sede di IPO. Attraverso le recenti acquisizioni, infatti, abbiamo accelerato quello che era stato dichiarato come obiettivo di lungo periodo, ma oggi Relatech oltre ad avere una capillare presenza in Italia, può contare su sedi europee e internazionali. Se prima ci proponevano al mercato come il player digitale per il mercato italiano, siamo ora, anche per le dimensioni raggiunte, pronti a cogliere le sfide del mercato estero, con la consapevolezza di avere tutte le risorse e le competenze adatte per competere con i grandi player internazionali”. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2023 evidenzia un valore pari a circa Euro 15,5 milioni rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 pari a Euro 9,5 milioni circa. Pasquale Lambardi conclude: “Continueremo a riporre molta attenzione alle politiche finanziarie, particolare zelo è stato dato al rapporto PFN/EBITDA. A tal riguardo si ricorda che il rapporto al 31.12.2022 era inferiore alla parità, a riprova della diligenza nell’attuare azioni di up selling e cross selling infragruppo e frutto di una strategia di crescita solida”.