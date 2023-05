Enel, Starace saluta la società: abbiamo condiviso fatiche e successi

L’A.d. di Enel, Francesco Starace, nella foto, ha emozionato i soci durante l’assemblea, rivelando le sue “emozioni” per l’uscita dalla società dopo ben 23 anni, di cui gli ultimi 9 come capo azienda. Ha espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta e per tutto ciò che Enel gli ha offerto.

Durante il suo discorso, Starace ha sottolineato di aver “condiviso fatiche e successi e anche sconfitte da cui abbiamo capito e imparato tanto”. Ha ringraziato tutti i dipendenti, sottolineando il senso di forte unità che li ha caratterizzati. Infine, ha rivolto i suoi auguri per il miglior successo possibile al futuro consiglio di amministrazione.