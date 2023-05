Pulse Advertising vince la gara per la comunicazione integrata di Zwilling Ballarini Italia

La comunicazione integrata vince ancora una volta in casa Pulse Advertising. Questa volta l’agenzia, in gara per il cliente Zwilling Ballarini Italia, ha conquistato il podio grazie a una strategia globale che attiverà diverse leve social, ognuna studiata per raggiungere precisi obiettivi di comunicazione e target per due marchi del gruppo: Zwilling, storico brand tedesco delle lame da cucina oggi tra i brand premium nel cookware a 360° grazie a tecnologia e design, e Ballarini, marchio nato a Mantova nel 1889 ed eccellenza nella produzione di strumenti di cottura di alta gamma.

Per Zwilling Pulse Advertising ha ideato un progetto integrato di influencer marketing e paid social advertising con contenuti multiformato e multicanale (Instagram, TikTok e YouTube) con una squad di 9 influencer e content creator. La formazione della squadra, composta tra gli altri da Armadio Di Grace, Germana Busca e Gessica Runcio ha seguito criteri molto precisi in modo da sviluppare concept diversi per i vari prodotti da spingere (food, kitchen organizing, ASMR).

Ciascuno di loro interpreterà a modo proprio il concept condiviso “Lo spettacolo della cucina ci ipnotizza”. “La forza e l’efficacia della strategia social è direttamente proporzionale al linguaggio con cui viene comunicato un messaggio – afferma Paola Nannelli, Executive Director di Pulse Advertising Italia – per questo una parte fondamentale di ogni nostro progetto è quella della condivisione con ogni influencer del messaggio da veicolare e l’identificazione della loro cifra stilistica, lasciare che ognuno inserisca il prodotto con il proprio tone of voice, in modo che il racconto sia naturale e autorevole. Quando un cliente capisce l’importanza di questo processo la campagna viaggia verso il successo”.

Per Ballarini Pulse Advertising ha lavorato con l’obiettivo di riposizionare il brand e avvicinarlo al target under 35 attraverso un progetto di social media management integrato per i canali Instagram, Facebook e YouTube che produrrà circa 260 pubblicazioni spalmate sull’anno. La squadra di content creator è stata selezionata per il tone of voice e la capacità di creare contenuti di alta qualità. I creator lavoreranno su un unico fil rouge (creare una cultura sugli strumenti di cottura, rendendola alla portata di tutti) ancora una volta adattando la modalità del racconto al social specifico e al proprio dna, attraverso rubriche social come challenge, infotainer, meal prepping, ASMR, dos e donts.

“Non sempre la grandezza della fanbase è fondamentale – sostiene Claudio Burchi, Head Of Growth di Pulse Advertising Italia – per i progetti di riposizionamento come questo è importante un lavoro “sartoriale”, che possa affiancare il brand a profili più piccoli a livello di numeri ma che siano autorevoli e affidabili”. Tra i creator ingaggiati per il progetto ci sono profili che negli anni hanno affinato un linguaggio personale e riconoscibile, una cifra stilistica alta e una professionalità riconosciuta dalla community, come lamenthapiperita, aurora.cortopassi, tassoculinario, martinabaiardi.ff, thebluebirdkitchen.

Valentina Casotto, Head of Marketing Italia del gruppo Zwilling Ballarini aggiunge: “Attraverso questa collaborazione vogliamo avviare un vero e proprio cambio di passo nella nostra strategia social. L’approccio di Pulse ci ha convinti proprio per la loro capacità di mettere a fattor comune tutte le leve social amplificandone la reach, senza però dimenticare l’attenzione per la qualità e la rilevanza dei contenuti stessi: aspetti fondamentali per lavorare sul riposizionamento dei nostri brand.”