THALES, crescono i ricavi

THALES ha esposto i risultati relativi al primo trimestre di quest’anno. Gli ordini acquisiti nel primo trimestre 2023 ammontano a 3.422 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al primo trimestre 2022 a perimetro e cambi costanti e del 13% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. I ricavi del primo trimestre 2023 sono stati pari a 4.026 milioni di euro, rispetto ai 3.730 milioni di euro del primo trimestre 2022, in crescita del 7,9% su base riportata e del 9,4% a perimetro e tassi di cambio costanti, inclusi tassi di cambio negativi e effetti di portata rispettivamente di 6 milioni di euro e 39 milioni di euro .

Dal punto di vista geografico, la crescita è stata trainata sia dai mercati maturi, che hanno registrato un incremento del 7,7% su base organica, dovuto in particolare alla forte dinamica in Europa (+9,9%) e Nord America (+9,8%), sia dai mercati emergenti, in crescita del 16,2% a cambi costanti.

Nel segmento Aerospace le vendite sono state pari a 1.153 milioni di euro, in crescita del 10,2% rispetto al primo trimestre 2022 a parità di perimetro e cambi. Tale incremento si spiega con il buon andamento del business Aeronautico, e in particolare del business dell’Aeronautica civile, che ha continuato a crescere, trainata dai servizi, che sono aumentati del 45% nel primo trimestre. Come previsto, le attività spaziali sono rimaste stabili nel primo trimestre, con l’aspettativa di riprendere la crescita nei prossimi mesi del 2023.

Le vendite nel segmento Defense & Security hanno raggiunto i 2.079 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto al primo trimestre del 2022 a parità di perimetro e tassi di cambio, in linea con il obiettivo di crescita organica per l’intero anno.

Il segmento Defense & Security ha raggiunto i €779 milioni, in aumento di 20.1% a parità di perimetro e tassi di cambio rispetto al primo trimestre 2022. Oltre al continuo rimbalzo della biometria (elevata domanda di documenti sicuri, in particolare passaporti), questa performance può essere spiegata da un trimestre di crescita organica a doppia cifra nelle Carte di pagamento EMV ed SIM cards. “L’inizio del 2023 conferma il forte slancio di tutti i nostri settori di business” ha dichiarata Patrice Caine, nella foto, CEO di Thales – “con un aumento dei ricavi superiore al target previsto quest’anno, trainati in particolare dal settore dell’aeronautica civile e della biometria. L’acquisizione di ordini nel primo trimestre del 2023 è stata significativa. Il nostro impegno a ridurre le emissioni CO2 è stato riconosciuto globalmente da SBTi.

Rimaniamo concentrati sulla nostra strategia di crescita sui mercati e confermiamo tutti i nostri obiettivi finanziari per il 2023″.