Banca Valsabbina rileva la fintech milanese Prestiamoci

Banca Valsabbina, nell’ambito di un’articolata operazione – soggetta e condizionata all’approvazione delle Autorità competenti – sigla l’accordo per rilevare l’intero capitale di Prestiamoci S.p.A., piattaforma Fintech di lending a clientela privata, attiva da oltre 10 anni in Italia.

Prestiamoci, società finanziaria autorizzata e vigilata da Banca d’Italia ex art. 106 TUB, attraverso l’omonima piattaforma di proprietà, è una Fintech che opera nel settore del peer-to-peer lending (“P2P” Lending). In particolare Prestiamoci gestisce un marketplace di finanziamenti personali fra privati, promuovendo il prestito tra persone all’interno di un unico luogo virtuale dove si incontrano soggetti che presentano progetti da finanziare (“richiedenti”) e soggetti che intendono investire parte delle proprie disponibilità in iniziative di loro interesse (“prestatori”). L’azienda ha inoltre recentemente integrato la propria offerta di prodotti con soluzioni digitali di finanziamento a Professionisti, partite IVA e imprenditori individuali.

La Fintech, in grado anche di finanziarsi tramite alternative forme di funding istituzionale, controlla altresì l’istituto di pagamento Pitupay S.p.A. (iscritta al relativo Albo di cui all’art. 114-septies del TUB), rappresentando pertanto uno dei principali e strutturati player italiani, con più di 8.000 clienti attivi ed oltre euro 80 mln di finanziamenti erogati.

La Banca bresciana nel corso del 2021 aveva sottoscritto parte dell’aumento di capitale della Fintech, anche funzionale a sostenere il rafforzamento e la crescita dell’azienda, nonchè l’ulteriore efficientamento tecnologico. L’operazione aveva quindi permesso all’Istituto, che già da tempo collabora sinergicamente con Prestiamoci, di raggiungere una partecipazione di poco inferiore al 10% nell’ambito di un percorso di diversificazione e modernizzazione del business.

Banca Valsabbina, dopo una negoziazione conclusa in questi giorni, ha pertanto siglato un accordo di investimento, condizionato all’approvazione delle Autorità competenti, finalizzato ad acquisire la totalità della realtà Fintech specializzata nei prestiti personali e nel finanziamento digitale. Anche in conseguenza della storica partnership e del percorso strategico ed evolutivo avviato, la Banca implementa quindi ulteriormente la propria offerta con soluzioni complementari ed innovative, destinate alla clientela retail ed ai professionisti, per il tramite della piattaforma Fintech di Prestiamoci.

“Prestiamoci è tra i leader italiani nel finanziamento Fintech e digitale a privati. L’incremento dell’investimento rientra nelle nostre strategie di sviluppo, diversificazione ed innovazione”, premette Hermes Bianchetti, nella foto, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina.

“Abbiamo iniziato a collaborare con questa realtà alcuni anni fa, sostenendo l’iniziativa con funding finalizzato ad agevolarne la crescita e lo sviluppo del business. Successivamente abbiamo apportato capitale mettendo a disposizione ulteriori risorse a sostegno del piano industriale, anche nell’ottica di affiancare la società in un percorso evolutivo, di ulteriore efficientamento e diversificazione dell’offerta. In queste ultime settimane abbiamo lavorato sull’opportunità di acquisire la società ed abbiamo quindi raggiunto l’accordo, finalizzato a consolidare ulteriormente l’iniziativa strategica, credendo nelle potenzialità della piattaforma e nelle sinergie con la Banca.

Il progetto è articolato e sfidante, ma vogliamo contribuire direttamente alla crescita dell’azienda ed allo sviluppo dei volumi e dei servizi, con un’ottica complementare rispetto al nostro modo di fare tradizionalmente Banca. L’acquisizione della totalità della Fintech è necessaria per consentirci di valorizzare ulteriormente Prestiamoci e l’istituto di pagamento controllato Pitupay, nell’ambito di un percorso industriale di sviluppo sempre più sinergico e trasversale. Questo investimento rappresenta un’ulteriore iniziativa concreta, volta a integrare le opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica con il nostro modello di business, sempre al servizio di famiglie ed imprenditori, veicolando risorse – in coerenza con la nostra “mission” – in modo efficiente ed efficace all’economia reale”.

Daniele Loro, CEO di Prestiamoci SpA, ha dichiarato: “Il rafforzamento dell’accordo con Banca Valsabbina permetterà alla società di proseguire nel percorso avviato ed indirizzarlo nell’ambito di un progetto articolato e strutturato, che ha l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la piattaforma tenendo conto degli investimenti effettuati negli ultimi anni. Da tempo collaboriamo con l’Istituto bresciano, che si è dimostrato un partner ideale per supportare l’azienda in questa fase di mercato. Condividiamo infatti la medesima visione strategica e la volontà di far crescere ulteriormente l’azienda”.

La Banca è stata assistita dallo Studio BTLaws, con il Partner Avv. Simone Furian e gli Avv. Aldo Cornacchia ed Andrea Mazzon per gli aspetti legali, nonchè i Partner Dott. Comm. Elisa Pavanello e Matteo Zingales per tematiche fiscali.