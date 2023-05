Covid, Schillaci: l’emergenza sanitaria è alle nostre spalle

“Da oggi possiamo dire che l’emergenza sanitaria Covid19 è alle nostre spalle. Il mio pensiero va innanzitutto ai medici che non hanno risparmiato energie per combattere questo incubo globale e alle persone che non ce l’hanno fatta. In loro memoria non dobbiamo dimenticare questa terribile esperienza e dobbiamo rafforzare la ricerca, le strutture sanitarie e i territori perché non accada mai più niente di simile”. Questa è la riflessione del ministro della salute Orazio Schillaci, nella foto, rientrando da Stoccolma, dove c’è stato un consiglio dei ministri europei.