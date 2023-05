Salute, Schillaci: “Manifestazioni per Capovani espressione disagio importante, sicurezza nostra priorità”

“Le fiaccolate che ieri hanno ricordato Barbara Capovani sono espressione di un disagio importante di cui siamo pienamente consapevoli. La sicurezza di tutti i medici, infermieri e operatori sociosanitari, in ogni ambito di assistenza e cura, è una nostra priorità. Mia e del Governo. Purtroppo qualunque cosa possiamo dire oggi non ci ridarà la collega Capovani. In questi mesi abbiamo già alzato il livello di protezione dei medici contro le aggressioni in corsia e garantisco che faremo ancora di più. Ieri ho aperto la prima riunione del Tavolo sulla Salute Mentale che abbiamo attivato proprio per presidiare questo settore particolarmente esposto. Da parte del Ministero della Salute c’è la massima attenzione e volontà ad adottare tutte le misure utili a preservare l’incolumità del personale sanitario e sociosanitario, anche per rendere pienamente efficace la legge 113 del 2020 che richiede l’impegno di tutti i soggetti chiamati ad attuarla. Non si deve mai abbassare la guardia su un tema tanto rilevante non solo per chi lavora nella sanità pubblica, ma per tutta la collettività. Per questo continueremo anche a sensibilizzare i cittadini perché la sicurezza di chi ha cura di noi è altresì garanzia di un’assistenza sanitaria sicura e di qualità”. E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, nella foto, Orazio Schillaci.