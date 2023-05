Regione Puglia, approvato lo schema della gestione fitosanitaria

La giunta regionale pugliese ha approvato lo schema di accordo tra la Sezione Osservatorio fitosanitario di Puglia e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Bari per l’attuazione di un “Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della Xylella fastidiosa sul territorio della Regione Puglia (nella foto, il presidente Michele Emilano) e dei patogeni e parassiti delle piante” e ha previsto per l’attuazione delle attività, un cofinanziamento del 80 per cento a carico della Regione Puglia per un importo pari a 200.000 euro e un cofinanziamento del 20 per cento a carico dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR per un importo pari a 50.000 euro. Inoltre, la giunta ha approvato uno schema di accordo tra Osservatorio Fitosanitario Regionale e Istituto Agronomico Mediterraneo per un importo complessivo di 390.600 euro che riguarderà il piano di monitoraggio dei vettori (redatto dall’Osservatorio e dal C.I.H.E.A.M. – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), che prevede: il monitoraggio degli insetti vettori; la valutazione dell’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo; la valutazione del rischio di ulteriore diffusione del batterio; la caratterizzazione dell’incidenza di fattori esogeni (fattori esterni all’insetto) sulla popolazione di insetti accertati e potenziali vettori di Xylella; l’individuazione delle aree a rischio per la diffusione del batterio finalizzate a migliorare e razionalizzare le strategie di contenimento e controllo.