Rockwell Automation è stata nominata Leader nel Magic Quadrant Gartner 2023 per i sistemi di gestione della produzione

Rockwell Automation, la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato di essere stata nominata da Gartner “Leader” nel Magic Quadrant per i sistemi di gestione della produzione (MES) con il suo portfolio di offerte, tra cui FactoryTalk MES e Plex Smart Manufacturing Platform. La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della visione e la capacità di gestione dell’azienda.

Rockwell considera il riconoscimento di “Leader” un’ulteriore conferma del suo ruolo di azienda innovatrice nel campo della trasformazione digitale. Rockwell è impegnata a rispondere alle esigenze dei clienti nel loro percorso di trasformazione digitale e a supportare le loro richieste di scalabilità, flessibilità e facilità d’uso nelle iniziative di produzione intelligente.

Il portfolio MES di Rockwell consente alle aziende manifatturiere di collegare persone e sistemi, automatizzare i processi, monitorare i dati end-to-end oltre che di acquisire e analizzare le informazioni. Grazie a queste potenti funzionalità, i produttori possono raggiungere nuovi livelli di visibilità, qualità e controllo in tutte le loro attività. La gamma di prodotti offerti permette un approccio modulare con soluzioni basate su cloud e on-premise per produttori di diversi mercati, compresi settori altamente regolamentati.

“L’esperienza di Rockwell nel fornire soluzioni MES end-to-end ci permette di distinguerci in un mercato altamente competitivo. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come Leader,” ha dichiarato Brian Shepherd, Senior Vice President Software & Control di Rockwell Automation. “La nostra capacità di aiutare i produttori a massimizzare il loro potenziale e a realizzare operazioni efficienti e senza interruzioni li aiuta a raggiungere i loro obiettivi aziendali.”

I rapporti Magic Quadrant sono il risultato di una ricerca rigorosa e documentata su specifici mercati, che offre una visione globale delle aziende fornitrici in mercati in cui la crescita e la differenziazione sono elevati. I fornitori sono suddivisi in quattro gruppi: Leader, Challenger, Visionari e Player di nicchia. La ricerca consente di sfruttare al meglio le analisi di mercato in linea con le proprie esigenze aziendali e tecnologiche.