Relatech, ricavi delle vendita a 61 mln

Relatech S.p.A. (nella foto il presidente Pasquale Lambardi), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che si è tenuta l’assemblea ordinaria, in prima convocazione, della Società, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno, tutti approvati all’unanimità. L’Assemblea degli Azionisti di Relatech ha approvato il bilancio di esercizio della Società nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l’esercizio 2022, prendendo altresì atto del bilancio consolidato del Gruppo. Il Valore della Produzione si attesta ad Euro 70 milioni in crescita del 108% rispetto a Euro 33,7 milioni dell’anno precedente. I Ricavi delle vendite consolidati si attestano a Euro 61 milioni circa in crescita del 117% circa rispetto a Euro 27,9 milioni del 31 dicembre 2021. I Ricavi ricorrenti ammontano a Euro 21 milioni circa e rappresentano il 35% dei ricavi totali. L’EBITDA adjusted è pari a Euro 13,2 milioni circa e risulta in crescita del 90% rispetto ad Euro 6,9 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto all’EBITDA reported che risulta pari a Euro 10,3 milioni, il risultato adjusted non tiene conto di Euro 2,9 milioni circa derivanti da spese straordinarie per Stock-grant e spese di consulenza su operazioni straordinarie. L’EBIT adjusted, in conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 8,7 milioni, con un incremento del 120% rispetto a Euro 4 milioni al 31 dicembre 2021. Il Risultato Netto Adjusted del Gruppo, in conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 5,4 milioni. Il Risultato Netto reported si attesta a Euro 1,7 milioni. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2022 (“PFN”) evidenzia un valore netto pari ad Euro 9,5 milioni circa, con una liquidità di cassa pari a Euro 22 milioni (rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 11 milioni circa). Ai fini di chiarezza, si segnala che la PFN, in conseguenza dell’applicazione del principio contabile IFRS 9, include le rettifiche dovute alla valutazione delle passività potenziali per l’acquisto delle restanti partecipazioni relative al capitale sociale di EFA Automazione S.p.A., di Venticento S.r.l. e di BTO S.p.A., nonché del piano di earn-out relativo all’acquisto di IoT Catalyst S.r.l. Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 34,4 milioni rispetto a Euro 24,2 milioni al 31 dicembre 2021, mentre il Patrimonio Netto di Gruppo risulta pari ad Euro 33,1 milioni rispetto ad Euro 23,1 milioni del 31 dicembre 2021.