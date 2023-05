Intesa Sanpaolo per T-Essere Talent, un progetto di crowdfunding con la Cooperativa Sociale Nuovi Vicini

Offrire migliori opportunità di inserimento socio-lavorativo in ambito tessile per le persone più fragili del territorio di Pordenone attraverso un incubatore di professionalità: questo l’obiettivo del progetto “T-ESSERE TALENT” della cooperativa sociale Nuovi Vicini, sostenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) in collaborazione con Fondazione CESVI, attraverso il Programma Formula.

Il progetto T-ESSERE TALENT vuole creare opportunità di socializzazione, orientamento, formazione e inserimento lavorativo nel campo del tessile insieme e per le persone fragili. Si prevede di coinvolgere la comunità in laboratori di sartoria, luoghi di socialità diffusi sul territorio provinciale, utili a far acquisire o rafforzare le competenze trasversali e tecniche dei partecipanti. Queste potranno essere potenziate anche grazie all’attivazione del percorso formativo professionalizzante: a partire dall’utilizzo e dalla valorizzazione di materiali di scarto, i partecipanti impareranno a creare e realizzare nuovi manufatti tessili come gadget, accessori personali o per la casa, e ad acquisire o migliorare le proprie competenze in funzione delle attività di produzione tessile. Per alcuni destinatari verranno anche attivate occasioni di inserimento lavorativo, sia presso T-Essere che in altre aziende del settore, coinvolte anche per donare materiali e attrezzature.

Inoltre, grazie alla rete sociale-profit-pubblico, “tessuta” intorno al progetto, i destinatari avranno la possibilità di partecipare alle attività e superare eventuali barriere e difficoltà nella conciliazione lavoro-famiglia e negli spostamenti.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare: 5 laboratori di sartoria come occasioni di socializzazione e di scoperta e/o potenziamento dei talenti dei partecipanti nel campo della sartoria; 1 percorso formativo professionalizzante, per sviluppare competenze e conoscenze tecniche dei partecipanti nella creazione di prodotti tessili; 5 inserimenti lavorativi, attraverso formazione sul campo o assunzioni dirette; la mappatura dei fornitori di materiale e attrezzature tessili “di scarto” per creare nuovi prodotti; l’acquisto di attrezzature per le attività: macchine da cucire e taglia e cuci, sia industriali che domestiche, scaffali e sedie, una macchina fotografica ed un pc portatile; e infine il supporto a singoli e famiglie per facilitare la partecipazione degli utenti grazie a interventi di mobilità sostenibile, strumenti di conciliazione familiare e attività di animazione per bambini.

Il progetto coinvolgerà direttamente circa 60 persone nelle attività proposte, in particolare: nei laboratori: 15 giovanissimi (12-16 anni), 20 donne in situazione di vulnerabilità (18-50 anni) e 15 rifugiati (18-60 anni); 10 persone nella formazione, tra cui donne, rifugiati e giovanissimi; e 5 persone, tra gli utenti indicati, negli inserimenti lavorativi.

T-ESSERE TALENT prevede inoltre di raggiungere e coinvolgere: volontari ed esperti nei laboratori; enti formativi, orientatori, designer, modellisti e sviluppatori nella formazione; aziende tessili e tappezzerie negli inserimenti lavorativi; associazioni ed enti non profit come destinatari dei prodotti tessili; ed enti pubblici (SSC, CPI, scuole), enti non profit (centri antiviolenza, fondazioni, doposcuola, cooperative sociali) e il mondo profit.

“Come la trama di un tessuto, T-essere Talent vuole intrecciare relazioni sociali e professionali che diventino un contributo al nostro sogno di realizzare una società inclusiva con pari opportunità per tutti”, dichiara Ivana Latrofa, Presidente Nuovi Vicini.

“Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo importante progetto della Cooperativa Social Nuovi Vicini in cui la realizzazione di percorsi formativi e la produzione di manufatti con materiali di recupero, diventano un esempio di concreto di economia circolare, inclusione sociale e opportunità lavorative – sottolinea Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione CESVI e altre importanti realtà locali, individua e seleziona progetti di valore per i territori, con ricadute positive soprattutto sulla formazione dei giovani, sull’inclusione e sulla sostenibilità sociale e ambientale.”

Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Fundingper promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 120mila euro entro la fine di giugno.

Per sostenere con una donazione il progetto “T-ESSERE TALENT”, è attiva sul sito web di For Funding – network Formula la pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: