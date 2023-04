Generali, l’Assemblea degli Azionisti 2023 approva il Bilancio 2022, la distribuzione del dividendo e nomina il nuovo Collegio Sindacale

Si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022, così come messo a disposizione del pubblico, chiuso con un utile netto di € 2.821 milioni, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di € 1,16 per ciascuna azione che verrà posto in pagamento a partire dal 24 maggio 2023. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 22 maggio 2023. L’Assemblea ha altresì approvato la nomina di Stefano Marsaglia a componente del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2023 e 2024, in sostituzione del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone. È stato nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. Sono stati eletti Sindaci effettivi: Carlo Schiavone (Presidente), Paolo Ratti e Sara Landini. I componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di possedere i requisiti e di soddisfare i criteri previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente – inclusi quelli di cui alle nuove disposizioni del D.M. 2 maggio 2022, n. 88 – e dallo Statuto sociale e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, c. 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance, come attuato dalla normativa interna della Società. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale svolgeranno in merito le valutazioni di rispettiva competenza nel rispetto dei termini di legge e regolamentari. L’Assemblea ha altresì deliberato di determinare in € 180.000,00 lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in € 130.000,00 lordi annui quello dei Sindaci effettivi e un gettone di presenza dell’ammontare di € 500,00 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese a pie’ di lista sostenute per lo svolgimento dell’incarico e le coperture della polizza di assicurazione D&O, secondo le politiche aziendali. Le liste di provenienza e le informazioni relative al curriculum vitae di ciascuno dei componenti eletti del Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet della Compagnia (generali.com). La lista presentata da più OICR sotto l’egida di Assogestioni ha conseguito l’88,78% dei voti, mentre la lista presentata da VM 2006 il 5,06%. A seguire, l’Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione ed espresso un voto consultivo favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti. Ha poi approvato il Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2023 – 2025, che prevede l’assegnazione di un numero massimo di 11 milioni e 300 mila azioni. In questa prospettiva, l’Assemblea ha autorizzato l’acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione per massime 11 milioni e 300 mila azioni: l’autorizzazione all’acquisto ha una durata di 18 mesi dalla data odierna mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali. Gli acquisti delle azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, dettate in attuazione delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Codice Civile e, quindi, il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo al tempo vigente, mentre quello massimo non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti e delle ulteriori disposizioni normative applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. L’Assemblea ha anche approvato il Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (ad eccezione dei membri del Group Management Committee e del Global Leadership Group), per promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici, una cultura di ownership ed empowerment e la partecipazione dei dipendenti alla creazione di valore sostenibile del Gruppo. A servizio del Piano, l’Assemblea ha altresì autorizzato l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 9 milioni di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi. Anche in questo caso, gli acquisti delle azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle stesse condizioni già descritte sopra. Infine, l’Assemblea ha approvato l’adeguamento del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti a favore della società di revisione KPMG S.p.A. specificatamente per l’attività di revisione legale dei conti di Generali per ciascuno degli esercizi chiusi tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2029. Si segnala che, alla data odierna, la Società e le sue controllate detengono in portafoglio 17.059.872 azioni Generali, pari all’1,09% del capitale sociale della Compagnia.