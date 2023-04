La flotta green di Poste Italiane: nuovi mezzi ibridi in servizio a Catania

Otto auto ibride sono entrate nella flotta dei mezzi green di Poste (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) in provincia di Catania. Supera così quota 200 il numero di mezzi ecologici a disposizione dei portalettere per la consegna di pacchi e corrispondenza nel catanese.

La flotta green di Catania

Come spiega un articolo pubblicato sull’edizione di Catania de La Sicilia, la flotta di Poste vanta 20 auto elettriche, 57 ibride, 8 furgoni con propulsori full electric e 5 con alimentazione bifuel, 25 fra tricicli e quadricicli elettrici e oltre 90 mezzi endotermici. Ad alimentare i 53 mezzi 100% zero emissioni ci penseranno altrettante colonnine elettriche, parte di un piano di installazioni aziendale che ad oggi conta oltre 260 punti di ricarica nei centri di recapito della Sicilia. Grazie a questi nuovi mezzi, da oggi anche sul territorio catanese la posta viaggia in modo sostenibile durante tutto il processo di recapito.

I nuovi mezzi di Poste

Prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane, inoltre, i veicoli sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale; in alcune auto, ad esempio, il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri mezzi hanno accessori ad hoc per la mission di Poste Italiane, come il sistema Keyless EntryeStart per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia, portiere e portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

tgposte.poste.it