In Africa si stima che ci siano al momento tra 80 e 90 milioni di piccole e medie imprese scollegate dai sistemi bancari. Secondo una recente analisi della società di consulenza McKinsey, il 25% di queste imprese avrà una presenza online da qui ai prossimi tre anni e le piattaforme di commercio online (marketplaces come Amazon, Jiji, Jumia, Noon) molto probabilmente giocheranno un ruolo chiave nella loro transizione verso il digitale. In questo passaggio, la fetta più grossa delle transazioni dovrebbe essere gestita da fintech e marketplace, mentre le banche avranno un ruolo marginale. Tuttavia, le banche dovrebbero avere la capacità di trasformare loro stesse e di rispondere all’evoluzione del mercato facendo perno sulla solidità e sulla capacità di modellare le rispettive infrastrutture fisiche. Non scompariranno dunque, ma evolveranno in qualcosa di diverso rispetto a quanto visto finora, cavalcando per esempio movimenti globali come il recente “buy now, pay later”. Ad emergere con forza saranno ovviamente le fintech, grazie ai costi operativi più ridotti e a una maggiore capacità di flessibilità. In particolare, le fintech saranno in grado di aggredire mercati nuovi e oggi assenti come quelli che fanno capo al settore informale, molto diffuso in Africa. Infine, a interpretare una parte rilevante saranno anche le società di telecomunicazione, che possono disporre di una serie di elementi assai importanti e significativi: una grande base utenti, una rete di agenti e infine informazioni uniche legate proprio alla loro natura di fornire servizi di comunicazione. Un settore in cui le società di telecomunicazione potranno operare in regime di “quasi monopolio”, sottolinea in un suo approfondimenti il mensile Africa e Affari, è quello della gestione dei flussi delle rimesse, dove inevitabile è la competizione con i servizi di money transfer. Ma di certo, spunti anche inediti potranno arrivare per loro dalla disponibilità di dati e dalla capacità che avranno o meno di monetizzazione di questi dati a loro disposizione.