Bioera, calano i ricavi

Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’”Emittente”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo Bioera per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il bilancio consolidato del Gruppo Bioera al 31 dicembre 2022 mostra, a livello di conto economico: – ricavi pari ad Euro 0,6 milioni (dei quali Euro 0,0 milioni legati a ricavi non ricorrenti) rispetto al dato di Euro 19,8 milioni dell’esercizio 2021 (dei quali Euro 18.7 milioni legati a ricavi non ricorrenti); – un margine operativo lordo negativo per Euro 3,6 milioni (determinato per Euro 2,6 milioni da oneri non ricorrenti) rispetto al dato positivo di Euro 16,1 milioni dell’esercizio 2021 (determinato per Euro 18,7 milioni da proventi non ricorrenti); – un risultato netto delle attività in funzionamento in perdita per Euro 4,1 milioni rispetto ad utile di Euro 15,3 milioni dell’esercizio 2021. In via preliminare si rammenta che i risultati consuntivati dal Gruppo al 31 dicembre 2021 risentono del significativo provento non ricorrente, pari ad Euro 18,7 milioni, rilevato in tale esercizio in conseguenza dell’intervenuto deconsolidamento, con effetto 1° gennaio 2021, della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo nella società operativa Ki Group S.r.l.. Nel corso dell’esercizio 2022, invece, è venuto meno il controllo di fatto esercitato dal Gruppo su Ki Group Holding S.p.A. e, di conseguenza, sulla sua controllata La Fonte della Vita S.r.l..