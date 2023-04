Bei e CaixaBank sosterranno le pmi del Marocco

La Banca europea per gli investimenti (Bei), attraverso Bei World, e CaixaBank hanno annunciato la firma di un accordo di finanziamento per circa 330 milioni di dirham (30 milioni di euro) per rafforzare il sostegno alle micro, piccole e medie imprese (Msme) marocchine. L’operazione rientra nell’iniziativa “Tajawouz”, che mira in particolare a sostenere le banche commerciali nel raggiungere un maggior numero di Pmi, consentendo loro di beneficiare di una più ampia scelta di finanziamenti e di condizioni di prestito ottimali. L’iniziativa Tajawouz, si legge in una nota della Bei, sostiene anche gli obiettivi del Partenariato verde firmato tra l’Ue e il Marocco nell’ottobre del 2022. CaixaBank si rivolge alle Pmi con forti legami con l’Europa, in settori e catene di valore che favoriscono le economie di entrambe le sponde del Mediterraneo. L’istituto si avvale delle competenze e dell’esperienza maturata in Spagna per introdurre nel mercato marocchino innovazioni nei prodotti di finanziamento per le Pmi. Questa operazione, si legge ancora nella nota, è inoltre in linea con gli obiettivi del governo marocchino in termini di sostegno alle Pmi e con il suo programma di sviluppo industriale, che sottolinea l’importanza di integrare le aziende marocchine nelle catene di valore globali, rafforzandone al contempo gli standard tecnici, ambientali, sociali e di governance e la produttività. Questo finanziamento contribuirà inoltre a soddisfare meglio gli standard e i requisiti degli acquirenti europei, aumentando così la competitività delle aziende marocchine. Il prestito consentirà alla filiale marocchina di CaixaBank di aumentare i finanziamenti in dirham marocchini ai fornitori locali delle grandi aziende. In questo modo, ulteriori fondi Ue potranno essere utilizzati per proteggere le piccole imprese dai rischi di cambio. “Molte micro, piccole e medie imprese in Marocco hanno difficoltà a investire e a crescere. Per questo motivo la Bei, attraverso la Bei World, il nostro nuovo braccio di sviluppo al di fuori dell’Ue, si è posta l’obiettivo di finanziarle e accompagnarle ulteriormente, rafforzando così il nostro sostegno all’economia marocchina, all’inclusione finanziaria e alla creazione di posti di lavoro” ha dichiarato il Vicepresidente della Bei Ricardo Mourinho Félix (nella foto). “Con questo primo prestito alla filiale marocchina di CaixaBank – ha aggiutno lo stesso dirigente – il nostro obiettivo è raggiungere un maggior numero di imprese che possiedono o creano nuove nicchie di mercato, facilitando il loro accesso ai finanziamenti e la loro integrazione nelle catene del valore locali e internazionali”. CaixaBank è presente in Marocco da 15 anni con una licenza bancaria e tre uffici nelle città di Casablanca, Tangeri e Agadir.