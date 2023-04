Generali ha completato con successo il riacquisto di €499,563,000 di titoli perpetui e il collocamento del suo quarto green bond

Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) annuncia i risultati finali del riacquisto per cassa (l’”Offerta”) del prestito obbligazionario “€1.500.000.000 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534) (i “Titoli”). Alla scadenza dell’Offerta, l’ammontare nominale aggregato di Titoli validamente offerti per il riacquisto ammontava ad €525.063.000, che rappresenta approssimativamente il 35,00% dell’importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione di €1.500.000.000. In conformità con i termini e le condizioni dell’Offerta, Generali accetterà in riacquisto dai Portatori un ammontare nominale aggregato di €499.563.000 di Titoli. L’operazione di riacquisto è in linea con la gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare. Generali ha anche emesso un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza a 20 aprile 2033 (i “Nuovi Titoli”), emesso in data odierna da Generali a seguito del lancio effettuato in data 13 aprile 2023. I Nuovi Titoli sono emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.

I termini dei Nuovi Titoli – il cui regolamento è avvenuto in data odierna – sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating per l’emissione: Baa2 / BBB (Moody’s / Fitch)

Importo: €500.000.000 ISIN: XS2609970848

Data di lancio: 13 aprile 2023

Data di regolamento: 20 aprile 2023

Scadenza: 20 aprile 2033

Cedola: 5,399% p.a. payable annually in arrear

Spread: +240bps

Tasso Euro Mid-Swap (10 anni): 2,999%

Data di stacco della prima cedola: 20 aprile 2024

Prezzo di emissione: 100%

Quotazione: Luxembourg Stock Exchange, ExtraMOT PRO e Lux Green Exchange

Alla Scadenza dell’Offerta l’ammontare nominale aggregato dei Titoli validamente offerti per il riacquisto ai sensi dell’Offerta era pari ad €525.063.000. L’Offerente ha determinato che l’Ammontare Accettato sarà pari ad €499.563.000, che rappresenta approssimativamente il 33,30% dell’importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione del prestito obbligazionario di €1.500.000.000. La determinazione del Prezzo d’Acquisto ha avuto luogo attorno alle ore 14.00 (CET) della giornata odierna e l’Offerente ha deciso di procedere con lo scaling delle offerte per il riacquisto dei Titoli applicando il Fattore Pro-Rata corrispondente al 99,91%. La Data di Regolamento dell’Offerta (Settlement Date) è prevista per il 21 aprile 2023, e sarà un Giorno Lavorativo successivo alla data di regolamento dei Nuovi Titoli. Alla Data di Regolamento, l’Offerente pagherà (o procurerà il pagamento del) il Corrispettivo del Prezzo d’Acquisto e l’Importo degli Interessi Maturati a quei Portatori le cui adesioni all’Offerta sono state accolte in relazione ai Titoli accettati in riacquisto dall’Offerente. L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e le condizioni previste nel memorandum datato 13 Aprile 2023 (il “Tender Offer Memorandum”). Termini in maiuscoli usati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato datogli nel Tender Offer Memorandum. BNP Paribas (il “Structuring Adviser”), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale (insieme al Structuring Adviser, i “Dealer Managers” e ciascuno, un “Dealer Manager”) agiscono come Dealer Managers dell’Offerta. Kroll Issuer Services Limited agisce come Tender Agent dell’Offerta.