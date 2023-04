USA, l’apporto calorico negli alimenti nei menu potrebbe ridurre i tassi di cancro

Inserire l’apporto calorico degli alimenti nei menu dei ristoranti ridurrebbe i tassi di cancro associato all’obesità e i costi sanitari connessi negli Stati Uniti. A riferirlo, uno studio appena pubblicato nella rivista scientifica BMJ Open dai ricercatori della Friedman School of Nutrition Science and Policy. I pasti nei ristoranti rappresentano il 20% delle calorie consumate dagli adulti americani, per aiutare i consumatori a ridurre l’apporto calorico, l’Affordable Care Act del 2010 ha stabilito che tutti i ristoranti con 20 o più sedi della catena devono indicare il conteggio delle calorie nei menu e nei cartelli dei menu per tutti gli articoli standard. I dati indicano che migliaia di casi e decessi per cancro potrebbero essere prevenuti e miliardi di dollari risparmiati come risultato di questa politica. L’obesità è un fattore di rischio consolidato per 13 tipi di cancro e i tumori correlati all’obesità costituiscono il 40% di tutti i casi di cancro di nuova diagnosi. Inoltre, i tumori legati all’obesità rappresentano il 43,5% dei costi di cura del cancro. I ricercatori hanno utilizzato il modello Diet and Cancer Outcome (DiCOM) per stimare l’impatto dell’iniziativa politica sulla riduzione dei tassi di cancro correlati all’obesità e sui costi associati tra gli adulti americani, almeno 235 milioni, di età superiore a 20 anni, durante una vita simulata a partire dal 2015. Il modello è costituito da 4 stati di salute, dallo stato di salute al decesso, tenendo conto della probabilità annuale di cambiamenti nella salute e delle conseguenze a lungo termine di questi cambiamenti sui risultati di salute e sui costi sanitari/sociali, e utilizzando diverse fonti di dati nazionali consolidate, tra cui demografia, salute, economia, apporto alimentare e dati dell’industria. Gli adulti statunitensi nel 2015-16 avevano un’età media di 48 anni; quasi due terzi erano di etnia bianca non ispanica e il 71% era in sovrappeso o obeso. L’apporto calorico giornaliero da ristoranti a servizio completo o fast food era in media di 332. I giovani (20-44 anni) consumavano una media di 425 calorie al giorno, gli uomini 388, le persone di etnia nera non ispanica 361 e quelle di etnia ispanica 367. Si stima che il conteggio delle calorie del menu riduca le calorie giornaliere dal cibo del ristorante in media di 24 e le calorie giornaliere totali di 12. L’eventuale riformulazione del settore ristorativo ridurrebbe l’assunzione media di ulteriori 16 calorie al giorno e le calorie totali di 8 al giorno. Sulla sola base del comportamento dei consumatori, l’azione politica è stata associata alla prevenzione di 28.000 nuovi casi di cancro e 16.700 decessi per cancro; 111.000 anni extra di vita vissuti in buona salute e 1,48 miliardi di dollari risparmiati in spese mediche correlate in un periodo medio di monitoraggio di 34 anni. Le stime indicano che il maggior numero di nuovi casi evitati sono tumori dell’endometrio fegato, rene, seno in postmenopausa e pancreas. Il maggior numero di decessi per cancro evitati è stato per quelli del fegato, della mammella in postmenopausa, dell’endometrio, del rene e del pancreas. La polizza assicurativa è stata associata a risparmi netti rispettivamente di 1,46 miliardi di dollari e 1,35 miliardi di dollari in costi sanitari e sociali. “Utilizzando le migliori stime disponibili, il nostro studio ha suggerito che la politica di etichettatura delle calorie del menu è conveniente a breve termine e consente di risparmiare sui costi a lungo termine nel ridurre i carichi di cancro associati all’obesità”, concludono gli autori.