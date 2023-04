Blackline Safety, due prestigiosi premi per il rilevatore di gas G6

Blackline Safety Corp., leader globale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato che il suo rilevatore di gas singolo G6, lanciato di recente, è stato premiato per il design innovativo del prodotto da Red Dot e per l’eccezionale sviluppo del prodotto nell’area dell’igiene industriale da Occupational Health & Safety (OH&S).

“Il premio Red Dot convalida l’approccio incentrato sull’utente che abbiamo adottato quando abbiamo collaborato allo sviluppo del G6 con il nostro partner di design, Advanta Design”, ha dichiarato Phil Benson, Vice Presidente, Product Design e Analisi Dati. Blackline Safety. “Abbiamo tenuto conto degli operatori HSE e dei loro compiti reali in ogni fase del processo di progettazione”.

Il Red Dot Award, con sede in Germania, è un simbolo riconosciuto a livello mondiale dell’eccellenza nel design dei prodotti. L’azienda aveva già vinto un Red Dot Award nel 2017 per il suo prodotto G7.



Oltre al design del prodotto, G6 è stato premiato per l’eccezionale sviluppo del prodotto nella categoria Monitoraggio di gas e vapori da OH&S attraverso i suoi 2023 Industrial Hygiene Awards. Giunto alla sua terza edizione, il programma premia i risultati eccezionali nello sviluppo di prodotti di produttori del settore salute e sicurezza i cui prodotti o servizi sono considerati particolarmente degni di nota per la loro capacità di migliorare l’igiene industriale. È la nona volta in 10 anni che Blackline Safety è stata premiata per le sue innovazioni di prodotto da OH&S.



Presentato alla fine del 2022, G6 è un rilevatore di gas singolo completamente connesso e intuitivo che sfrutta la connettività istantanea nel cloud e la tecnologia di localizzazione integrata per aiutare le organizzazioni a rispondere rapidamente agli incidenti. Nel corso del tempo, i dati relativi all’utilizzo di G6 aiutano le organizzazioni a prevenire i possibili rischi per la sicurezza, sfruttando le immagini dei tassi di allarme elevati e della scarsa conformità, nonché gli approfondimenti dei dati della sua piattaforma analitica.

“Con questa nuova tecnologia, stiamo portando livelli di connettività senza precedenti nei luoghi di lavoro industriali, contribuendo a ridurre il rischio di infortuni e a portare la gestione proattiva della sicurezza a un nuovo livello”, ha dichiarato Cody Slater, nella foto, CEO e Presidente, Blackline Safety. “Stiamo rispondendo a un’esigenza diretta del mercato, offrendo ai responsabili della sicurezza una tecnologia più performante per accedere a dati affidabili e fruibili a portata di mano”.

G6 offre anche vantaggi più ampi, come una durata della batteria di un anno, un costo totale di proprietà inferiore e un minor numero di falsi allarmi. Ma soprattutto, offre ai professionisti della sicurezza l’accesso ai dati affidabili di cui hanno bisogno per gestire in modo più efficace ed efficiente i protocolli di sicurezza, i processi e la conformità continua.

“Siamo onorati che G6 riceva l’attenzione internazionale per il design e l’innovazione dei prodotti”, ha dichiarato Slater. “La nostra tecnologia rivoluzionaria sta rivoluzionando un settore che non cambiava da decenni e noi continuiamo a innovare e migliorare nell’ambito della nostra visione di trasformare il luogo di lavoro industriale attraverso la tecnologia”.