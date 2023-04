Istruttoria Antitrust, BAT Italia: siamo pronti a collaborare, il nostro approccio è al marketing responsabile

Stamattina vi abbiamo segnalato che, da una nota Adnkronos, l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di British American Tobacco Italia, Amazon Services Europe e Amazon Italia Customer Services. L’istruttoria riguarda l’attività promozionale connessa alla vendita del dispositivo Glo Hyper X2, il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da British American Tobacco. Poco fa, BAT Italia si è espressa in merito. Così un portavoce ha dichiarato: “I nostri Principi di Marketing Internazionali definiscono chiaramente il nostro approccio al marketing responsabile, che si aggiunge ai requisiti previsti dalle leggi vigenti a livello locale. Siamo disponibili a collaborare con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per garantire una conclusione tempestiva di questo procedimento.”