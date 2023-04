SACE a Milano apre la Casa delle Imprese in occasione della Milano Design Week

SACE, il Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rinnova completamente la presenza su Milano spostando gli uffici in Via Cavallotti 14, in una vera e propriaopen platform di prossimità, moderna sostenibile e funzionale, che si affianca alle altre 13 sedi sul territorio italiano e 9 nel Mondo e alla piattaforma digitale mysace.it, sempre disponibile per le imprese, soprattutto PMI. Dalle vetrine su strada alla terrazza all’ultimo piano, gli spazi potranno essere a disposizione per raccontare e incontrare il migliore Made in Italy e le aziende che SACE supporta in Italia e nel mondo.

“La nostra nuova sede di Milano non è soltanto la nostra nuova casa, ma vuole idealmente diventare la casa di tutte le imprese, soprattutto le PMI del territorio, che ascoltiamo e serviamo ogni giorno. Nuovi spazi aperti, trasparenti, inclusivi e sostenibili come i valori che ci guidano nella nostra missione al fianco delle aziende in Italia e nel mondo.” ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE.“A Milano, territorio strategico per il tessuto economico e imprenditoriale, circa 200 persone di SACE divise tra le varie operatività, servizi e aziende del Gruppo, lavorano insieme per creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari”.

La nuova sede si trova in un immobile in grado di soddisfare non solo le esigenze operative delle persone del Gruppo presenti a Milano, ma anche di offrire spazi dedicati alla condivisione e al dialogo informale che, a partire dalla Milano Design Week, saranno anche aperti alle aziende e agli stakeholder. In questo senso l’edificio diventa una piattaforma di comunicazione delle attività, ma soprattutto dei valori di SACE e dei suoi partner. Le facciate sono caratterizzate da ampie vetrate e da uno stile contemporaneo che nasce dal lavoro dell’architetto Giò Ponti, mentre gli interni riflettono le linee guida progettuali che il Gruppo seguirà per tutte le sedi. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità complessiva dell’edificio che raggiunge il livello Gold del protocollo Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), sistema internazionale di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici che fornisce un insieme di standard di misura che includono, ad esempio, la gestione efficiente delle acque, efficientamento energetico ed emissioni, materiali e qualità complessiva degli ambienti di lavoro.

La nuova Casa delle Imprese di Milano si inserisce nell’ambito del Piano Industriale INSIEME 2025 che si basa su quattro pilastri: la sostenibilità come principio fondante dell’azione, la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e del Gruppo, il supporto alle PMI con una coverage di prossimità, la squadra delle persone di SACE che operano con passione e spirito di squadra.

Le iniziative organizzate da SACE inizieranno in occasione della Milano Design Week con il GLOBAL DESIGN DIALOGUE, talk show trasmesso in diretta sul canale 507 di SKY e realizzato in partnership con Class CNBC dalla Terrazza SACE di Milano. In dettaglio, le quattro puntate vedranno protagonisti alcuni tra i principali player dell’industria e i protagonisti del design italiano, confrontarsi insieme agli esperti di SACE sui temi dell’internazionalizzazione delle imprese nel settore, dello scenario di evoluzione dei mercati, le nuove sfide globali e la transizione sostenibile come strategia dalla progettazione al riciclo; come si sostengono e finanziano i nuovi strumenti d’innovazione per il settore, la proprietà intellettuale del design e il ruolo della formazione alle aziende.​​​​​​​