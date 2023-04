Bologna, a maggio torna Peacebuilding Forum

L’Agenzia per il peacebuilding (Ap) organizza il 2, 3 e 4 maggio a Bologna la quinta edizione del Bologna Peacebuilding Forum, che tratterà con esperti di rilievo internazionale le traiettorie di pace per il continente europeo, dal Mediterraneo al Caucaso. A più di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, si riferisce in una nota, è diventato evidente come il conflitto abbia sconvolto l’Europa e stia ridisegnando la governance globale della pace e della sicurezza. Alcune organizzazioni internazionali hanno faticato a trovare il loro ruolo nella crisi e finora sono rimaste marginali, mentre l’Unione Europea ha provato a definire chiaramente la sua posizione. In parallelo, nuovi formati multilaterali sono in cantiere, come la Comunità politica europea che raccoglie 47 Paesi del continente europeo. “Partiremo da qui per aprire riflessioni operative e innovative su come fermare le guerre e prevenire future crisi nel continente europeo e nel suo vicinato” dichiara il direttore di Ap, Bernardo Venturi (nella foto). “Per fare questo è indispensabile un approccio inclusivo che coinvolga il più ampio numero possibile di soggetti, dalle società civili agli Stati, e che ripensi come una nuova ‘architettura di pace’ possa funzionare nei prossimi anni”. Martedì 2 maggio alle 15.30 presso la Sala Anziani di Palazzo d’Accursio si terrà la presentazione di lancio di uno studio sul nesso umanitario-sviluppo-pace (triplo nesso), la prima ricerca a fare chiarezza sulla relazione tra i tre settori nel panorama italiano, fornendo un’analisi del Triplo Nesso dal punto di vista operativo-attuativo del sistema di cooperazione internazionale italiano. Mercoledì 3 maggio dalle 9.30 presso la Johns Hopkins di Bologna (Sais Europe) si svolgerà una giornata di conferenze sul tema ‘Peace in Europe and Beyond’ (Pace in Europa e oltre). Parteciperanno ospiti di rilievo internazionale, tra i quali l’ambasciatore Lamberto Zannier, ex segretario generale Osce, la direttrice dell’International Institute for Peace, Stephanie Fenkart, e Alessandra Morelli, a lungo delegata Unhcr, per delineare i possibili percorsi per costruire la pace nel continente e discutere insieme di una nuova comunità di pace europea. La partecipazione a entrambi gli eventi è aperta al pubblico previa iscrizione gratuita al link: peacebuilding.eu. Giovedì 4 maggio alle 10 presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna è stato organizzato anche un workshop ideato per studenti e studentesse sul rapporto tra i media e il peacebuilding, coordinato da giornaliste/i professioniste/i come Laura Silvia Battaglia, voce di Radio3 Mondo, e Emanuele Valenti, inviato di Radio Popolare. Il workshop sarà in italiano e la partecipazione è subordinata ad un processo di selezione attraverso application al sito peacebuilding.eu. Il Forum è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di istituzioni in prima linea nella ricerca e nella pratica della costruzione della pace, come il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna, l’Università di Bologna, la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, la Rete delle università per la pace, il Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino, Prometeia e L’Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti, mentre è ideato e promosso dall’Agenzia per il peacebuilding, con la missione di promuovere le condizioni per risolvere i conflitti e ridurre le violenze per costruire una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel mondo.