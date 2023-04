Dopo aver presentato la rivoluzionaria Hypercar 9X8 lo scorso anno, il Team PEUGEOT TotalEnergies ha affrontato una nuova sfida ingegneristica: replicare la nuova sensazionale auto da corsa ibrida in formato LEGO® Technic™. Appassionati di auto e amanti del LEGO, ecco a voi la Hypercar ibrida LEGO® Technic™ PEUGEOT 9X8 24h di Le Mans.

In un’impresa di eccellenza ingegneristica, i team di progettazione del Gruppo LEGO e di PEUGEOT SPORT hanno creato una fedele versione in scala 1:10 della innovativa Hypercar 9X8. Dalla silhouette slanciata alla tonalità verde lime della livrea, questo nuovo modello LEGO Technic dà vita alla 9X8 in scala ridotta e sottolinea il fascino dell’auto da corsa della Casa del Leone. La PEUGEOT 9X8 rappresenta il grande lavoro della squadra corse della Casa in termini di elettrificazione ed esprime l’esperienza del Marchio nelle competizioni automobilistiche di altissimo livello.

La trasmissione 7 rapporti della Hypercar elettrificata dotata di 4 ruote motrici è stata riprodotta fedelmente in scala in questo nuovo modello LEGO, dotato anche delle caratteristiche porte dell’auto reale, così come il powertrain ibrido a basse emissioni, le efficaci sospensioni e la silhouette affascinante. Dettagli incredibili, come il motore V6 e gli elementi di illuminazione fosforescenti, esprimono l’emozione delle corse.

Osservando questa meraviglia composta da 1 775 pezzi, Kasper René HANSEN, designer del gruppo LEGO, ha dichiarato:

“I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era delle corse e di ingegneria ibrida. Ricreare le forme e i dettagli di un’auto così affascinante utilizzando gli elementi LEGO Technic non è stato facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il team di PEUGEOT TotalEnergies a questo progetto e sono orgoglioso che insieme siamo riusciti a costruire realmente la versione LEGO Technic di questa Hypercar”.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di PEUGEOT SPORT: “La nostra collaborazione tecnica con il Gruppo LEGO è iniziata nel gennaio 2022, 6 mesi prima del debutto in gara della PEUGEOT 9X8, avvenuto alla 6 Ore di Monza. Abbiamo impiegato un anno per sviluppare completamente il progetto con i team tecnici e di design, il che ci ha permesso di trasporre direttamente i dettagli della PEUGEOT 9X8 sul modello LEGO Technic. Per entrambi i marchi era molto importante creare un modello che fosse il più realistico possibile. I team PEUGEOT, PEUGEOT SPORT e LEGO si sono incontrati numerose volte per mettere a punto lo sviluppo delle sospensioni e dei sistemi ibridi, che non possono essere riprodotti a partire dalle fotografie. Ringraziamo il Gruppo LEGO per questo progetto, siamo molto orgogliosi e colpiti dal risultato finale che va oltre ogni nostra immaginazione”

Quest’ultima novità della serie LEGO Technic misura oltre 13 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 50 cm di lunghezza e offrirà sicuramente forti emozioni agli appassionati di corse e agli amanti del LEGO.

La versione LEGO dell’auto da corsa del Leone è stata svelata in occasione della prima gara europea del Campionato del Mondo FIA WEC in Portogallo, prima che l’auto reale scenda in pista in vista della sua attesissima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans del 10-11 giugno.

Il set LEGO® Technic™ PEUGEOT 9X8 24h Le Mans Hybrid Hypercar sarà disponibile nei LEGO Store e sul sito www.LEGO.com, oltre che presso la rete di concessionari PEUGEOT europei, a partire dal 1° maggio.