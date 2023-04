Redelfi sottoscrive un contratto di finanziamento per 5 mln con Anthilia Capital Partners per lo sviluppo del Business Unit Green

Redelfi S.p.A. – management company a capo dell’omonimo Gruppo con sede operativa a Genova – impegnata nella transizione green e digitale e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – e Anthilia Capital Partners SGR (“Anthilia”), comunicano di aver sottoscritto un contratto di finanziamento per un totale di Euro 5 milioni, che sarà erogato integralmente attraverso i fondi Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, finalizzato al compimento del Piano Industriale del Gruppo (il “Piano Industriale”) – comunicato al mercato in data 2 novembre 2022 – ed in particolare allo sviluppo della Business Unit Green del Gruppo Redelfi. Redelfi opera nel campo della transizione energetica e tecnologica e vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore delle energie rinnovabili e dell’innovazione. Fin dal 2008 è stata tra le prime imprese italiane a puntare sulle fonti rinnovabili per produrre energia sostenibile e compatibile con le necessità dell’ambiente. La crescita della Business Unit Green si basa, come da Piano Industriale, sui progetti BESS (Battery Energy Storage System) e CER (Comunità Energetiche Rinnovabili). I BESS sono sistemi di accumulo a batteria che consentono di stabilizzare la rete immagazzinando e rilasciando energia prodotta da fonti rinnovabili, non programmabili e instabili per natura. L’instabilità viene risolta con l’utilizzo di batterie che accumulano energia nei momenti di picco per poi rilasciarla nei momenti di sottoproduzione, permettendo così un’alimentazione continua. I BESS gestiranno, inoltre, gli sbilanciamenti di rete a livello nazionale, divenendo anche un investimento infrastrutturale. Redelfi attualmente opera nel mercato USA attraverso partnership strategiche locali e prevede la realizzazione di una pipeline BESS di una potenza pari a 1,4GW entro il 2027. Questo mercato ha un forte potenziale di crescita, presentandosi ancora oggi in una fase embrionale. Il prossimo obiettivo di Redelfi sarà quello di penetrare il mercato italiano, anch’esso in una fase iniziale, creando ulteriori partnership. Le CER, invece, sono associazioni create tra cittadini, amministrazioni locali, attività commerciali e/o piccole medie imprese con lo scopo di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili in un’area geografica circoscritta. L’area di sviluppo CER nel Piano Industriale prevede la realizzazione e la gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili tramite la costruzione di impianti fotovoltaici di capacità massima pari a 1MW ciascuno, che andranno a generare energia a beneficio delle comunità. Nel dettaglio, il finanziamento sottoscritto integralmente dai fondi Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, è pari a Euro 5 milioni, con scadenza a dicembre 2027 e rimborso amortizing, mediante il versamento di rate semestrali a quota capitale costante, a seguito di un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi a partire dalla data di erogazione. Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A. ha commentato: “Siamo orgogliosi che un’importante realtà come Anthilia abbia sposato i nostri valori e il nostro modello, permettendoci di andare ancor più lontano. Grazie alla sottoscrizione di questo finanziamento, la forte accelerazione già intrapresa dalla nostra Business Unit Green diverrà ancor più esponenziale. Questo rappresenta un altro enorme passo avanti per il nostro Gruppo che vuole concretamente contribuire a un futuro più sano per l’ambiente e per le nuove generazioni. Mossi da questi valori, stiamo infatti rispettando i tempi e gli obiettivi prestabiliti e condivisi con il mercato confermando ulteriormente la nostra natura perseverante e ambiziosa.”