Poste Italiane presenta il Buono Risparmio Sostenibile

È disponibile in tutti gli uffici postali e anche online il Buono Risparmio Sostenibile, emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco). Si tratta di un nuovo buono fruttifero postale con interessi fissi e, in più, la possibilità di ottenere un premio legato all’andamento di un indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X. Per ESG si intende «Environmental, Social and Governance», le categorie sulle quali viene valutata un’impresa al fine di stabilirne un giudizio complessivo di sostenibilità in merito all’impatto ambientale, sociale e alle scelte organizzative effettuate.

Con una durata di 7 anni, il Buono consente di investire nel medio periodo offrendo:

interessi fissi

e a scadenza un eventuale premio, pari ad una partecipazione percentuale dell’andamento, se positivo, realizzato dall’indice STOXX Europe 600 ESG-X sottostante, calcolato sulla base del valore nominale investito portato a scadenza.

Come tutti gli altri buoni fruttiferi postali anche il Buono Risparmio Sostenibile è un prodotto finanziario nominativo, garantito dallo Stato italiano, soggetto ad una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi ed è esente da imposta di successione.

Come si calcola il rendimento

Il rendimento lordo a scadenza riconosciuto è dato dalla somma di due componenti: un rendimento fisso annuo lordo in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione (indipendente dall’andamento dell’indice azionario), più un eventuale premio alla scadenza del settimo anno legato all’andamento, se positivo, dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X. In caso di rimborso prima della scadenza, il cliente riceve il capitale investito più gli interessi fissi maturati fino all’anno precedente compiuto. Non sono corrisposti interessi in caso di rimborso prima di un anno dalla data di sottoscrizione.

L’eventuale premio viene corrisposto alla scadenza dei 7 anni:

esclusivamente in caso di variazione positiva dell’indice azionario STOXX EUROPE 600 ESG-X, mentre in caso di variazione negativa o nulla non verrà riconosciuto;

in misura pari al 50% dell’eventuale variazione positiva dell’indice (tasso di partecipazione) sul capitale sottoscritto giunto a scadenza.

Le caratteristiche del Buono Sostenibile

Il Buono Risparmio Sostenibile mantiene le tradizionali caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, quali:

garanzia dello Stato italiano;

nessun costo di sottoscrizione e rimborso (ad eccezione degli oneri di natura fiscale);

capitale rimborsabile al netto degli oneri fiscali;

rendimenti fissi crescenti, che maturano a prescindere dalla performance dell’indice STOXX EUROPE 600 ESG-X;

tassazione agevolata al 12,50% sugli interessi.

Caratteristiche dell’indice ESG

L’Indice STOXX Europe 600 ESG-X racchiude al suo interno talune delle società appartenenti al paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei che rappresenta le 600 società europee a maggiore capitalizzazione. In particolare – al fine di formare l’Indice – dal paniere delle società considerate dallo STOXX Europe 600 vengono escluse le società non conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030, in particolare: le società coinvolte nel trattamento di armi controverse; le società coinvolte nella produzione di tabacco; le società i cui proventi derivino dall’esplorazione o dall’estrazione di carbone termico o che generino energia attraverso l’utilizzo di carbone termico.

I valori della sostenibilità per Poste e CDP

Poste e CDP sono da sempre orientate ai valori della sostenibilità ed innovazione. In quest’ottica, non poteva mancare nella gamma d’offerta un prodotto specificatamente dedicato al mondo della finanza sostenibile e responsabile, che integra i principi ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance, ESG) nelle decisioni di investimento. La Finanza sostenibile costituisce un’importante innovazione al fine di porre il sistema finanziario al servizio del benessere collettivo; è divenuta uno strumento fondamentale per far fronte ai rischi climatici, resi progressivamente più gravi dall’emersione di danni ambientali irreversibili. Il prodotto si inserisce in un contesto di mercato che vede in crescita nel nostro paese le emissioni di titoli obbligazionari green e la distribuzione di fondi ESG.

Ernesto Taccone, tgposte.poste.it