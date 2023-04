A2A si è aggiudicata 250 mln di finanziamenti per progetti relativi al rafforzamento delle smart grid

“Le opportunità offerte dal Pnrr rappresentano un acceleratore di investimenti infrastrutturali per la transizione energetica del Paese. A2A ha partecipato a vari bandi, aggiudicandosi circa 250 milioni di euro di finanziamenti per progetti relativi al rafforzamento delle smart grid e della resilienza delle reti, in particolare quelle elettriche per favorire l’elettrificazione dei consumi – che da soli valgono oltre 160 milioni – per le infrastrutture idriche primarie e per l’ampliamento dei sistemi di teleriscaldamento a Bergamo e Lecco”. Lo ha rivelato Stefano Granella, nella foto, Chief Strategy&Growth di A2A. “Tra i finanziamenti aggiudicati 10 milioni sono dedicati a progetti di ricerca relativi alla filiera dell’idrogeno e alla carbon capture. C’è ancora tanta strada da fare per cui occorre un’accelerazione sia da parte del pubblico che da parte delle aziende”, ha aggiunto Granella che ha concluso: “A2A ha in pipeline diversi progetti attualmente non previsti nelle misure del Pnrr, ma in grado di favorire la transizione e l’autonomia energetica del Paese, come la realizzazione di un nuovo impianto per il recupero delle materie critiche dalle batterie. In un mutato contesto economico ed energetico, potrebbe essere utile valutare l’inclusione di nuovi progetti strategici per la decarbonizzazione del Paese”.