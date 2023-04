Sanlorenzo sottoscrive un Memorandum of Understanding per acquisire la maggioranza di Simpson Marine

Sanlorenzo S.p.A. (nella foto, il presidente e ceo Massimo Perotti) rende noto di aver sottoscritto un Memorandum of Understanding non vincolante, con Mike Simpson per valutare l’ingresso della Società nel Gruppo Simpson Marine e in altre società collegate. Simpson Marine opera da quarant’anni quale principale dealer nautico e società di servizi nel territorio dell’APAC. L’operazione di acquisizione, ove realizzata, consentirà a Sanlorenzo di incrementare la propria presenza diretta in un territorio di importanza strategica quale l’APAC, mantenendo e sviluppando la competenza e l’esperienza maturate negli anni da Simpson Marine e mettendo così a disposizione di Sanlorenzo un patrimonio di know-how di eccellenza e fortemente specialistico. Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha assistito Sanlorenzo per la negoziazione degli aspetti contrattuali e lo studio Howse Williams ha assistito Mike Simpson.