Anicaflash registra un +1.400% nel traffico dei propri siti proprietarigrazie alla consulenza e al supporto tecnologico di Evolution GROUP

Anicaflash, gruppo editoriale di riferimento nel mondo cinematografico, anche in questo 2023 ha deciso di confermare la fiducia in Evolution GROUP come tech partner per ottimizzare le proprie testate, incrementarne il traffico e gestirne la raccolta pubblicitaria.

Un connubio di lunga data, che ha visto il publisher affidarsi alla tech company leader nel mercato della pubblicità e tecnologia web, integrando all’interno del suo principale sito, Comingsoon.it, il formato pubblicitario di punta Content Revolution.

“Sono ormai 4 anni che abbiamo scelto Evolution GROUP come partner tecnologico per comingsoon.it – ha affermato Andrea Tognoni, Digital Manager di Anicaflash – Quest’anno, visti i risultati, abbiamo deciso di allargare la nostra collaborazione affidandogli anche la gestione di Myluxury.it e Stylosophy.it, avendo nuovamente conferma delle loro capacità di performance. Siamo rimasti stupefatti dagli ottimi risultati raggiunti in così poco tempo.”

Evolution, che si è occupata anche del restyling dei template grafici dei siti, ha infatti garantito già nei primi tre mesi dell’anno dei riscontri importanti per Myluxury.it e Stylosophy.it, passati entrambi da registrare 100mila utenti unici mensili a 1 milione e mezzo, per una crescita del 1.400%

Numeri davvero significativi ottenuti grazie alle competenze del Gruppo e alle potenzialità di Content Revolution, una soluzione tecnologica sviluppata in 3 anni di lavoro e totalmente SEO compliant, che sfrutta la tecnologia di infinite scroll per aumentare il tempo di permanenza in pagina, il traffico e la monetizzazione. Ormai da tempo l’azienda ha designato questo formato come proprio prodotto di punta per supportare gli editori, migliorandone sensibilmente gli RPM di pagina, sempre nel rispetto di tutti i KPIs lato advertiser.

“La collaborazione con Anicaflash è per noi l’esempio perfetto di ciò che possiamo fare per i publisher: una collaborazione condivisa che porta a ottimi risultati – conclude Francesco Califano, Head Of Business Development & Publishers di Evolution GROUP – La crescita personale di ogni editore rappresenta per noi parte di una crescita aziendale più ampia. Il nostro obiettivo è quello di poter offrire una vasta gamma di tecnologie e prodotti sempre più di supporto per tutto il mondo dell’editoria digitale.”