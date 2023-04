Poste Italiane, in Puglia il primo punto d’accesso per favore una “giustizia di prossimità”

Nuovi punti di accesso ai servizi dell’amministrazione per favorire una “giustizia di prossimità” sempre più vicina al territorio e alle comunità, che riduce l’impatto su cancellerie e uffici giudiziari. In Puglia, l’ufficio postale di Alberobello, nel Barese, è tra i primi in Italia – tra i 7 mila scelti nei comuni con meno di 15 mila abitanti – per l’avvio dei servizi previsti da “Polis-Casa dei Servizi digitali”, il progetto di Poste Italiane, nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco, in qualità di soggetto attuatore, e Ministero delle Imprese e della Giustizia. “L’acronimo Polis potrebbe essere interpretato con “Poste lega i servizi” – ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto -. È come avere una cancelleria in casa, c’è uno sforzo di prossimità che non è solo vicinanza di luoghi ma vicinanza culturale, ed è proprio l’obiettivo che questo governo vuole realizzare: avere con i cittadini un modo per garantire i migliori servizi possibili”. “Quello di Alberobello è anche il primo ufficio postale del Sud Italia ad erogare questo genere di servizi, partendo con quelli della Giustizia – ha spiegato il responsabile della Macro Area Sud Mercato Privati di Poste Italiane, Francesco Bianchi -. La sua attuazione contribuirà anche ad accelerare la trasformazione digitale del Paese, un percorso già intrapreso da Poste che in questi anni ha fornito servizi sempre più evoluti ad un numero crescente di persone”. L’ufficio, dunque, “migliora la vita di noi cittadini, ai quali viene semplificata la gestione di diverse attività amministrative ordinarie e straordinarie e il lavoro dei dipendenti”, ha detto il sindaco di Alberobello Francesco De Carlo. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in 300 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis. “Il progetto – ha concluso Bianchi – prevede anche una serie di lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli uffici postali che garantiscono inoltre una maggiore efficienza energetica e uno slancio alla mobilità verde attraverso l’installazione di colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di impianti fotovoltaici”.