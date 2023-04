Vinitaly, 79 vini sardi sono stati premiati

Sono stati 79 i vini sardi premiati e segnalati nella guida ‘5Stars Wine – the book 2024’ e ‘Wine Without Walls di Vinitaly’, e tra questi c’è anche il Vermentino di Gallura Docg, nell’ambito della 55esima edizione del Vinitaly che si è conclusa ieri a Verona. Negli oltre 1.700 metri quadri dello stand della Regione Sardegna sono state ospitate 72 cantine, delle 110 in totale arrivate dall’Isola nella città scaligera. “Il vino sardo”, ha affermato il presidente della Regione, Christian Solinas (nella foto),“conquista infatti sempre più amatori, grazie alla sua unicità dettata dalle peculiari caratteristiche ambientali dei nostri territori. La Sardegna merita tutta l’attenzione che in questo momento riceve dai mercati europei ed extraeuropei, anche quelli emergenti di Cina e Giappone”.

Il Premio ‘Angelo Betti’, che viene assegnato su indicazione degli assessori dell’Agricoltura delle varie Regioni, è stato riconosciuto in questa edizione alla Cantina di Santadi di Antonio Pilloni, attiva dal 1974, nel Sulcis. “Le nostre aziende, sia quelle presenti in collettiva che quelle esterne”, ha evidenziato l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, “hanno visto ripagato l’impegno di un anno di lavoro in questo importante contesto. L’incredibile affluenza agli stand della Sardegna e il plauso ai nostri prodotti testimoniano la crescita del settore nell’isola”.