SG Company acquista una partecipazione di rilevanza in Kampaay Srl

SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che ha sottoscritto in data 31 marzo 2023 un accordo vincolante per l’ingresso, in quota di minoranza, nel capitale sociale della società Kampaay S.r.l. tramite un investimento aziendale complessivo fino ad un massimo di € 3 Milioni, da realizzarsi in una prima tranche da € 1 Milione ed una seconda tranche da € 2 Milioni, interamente in aumento di capitale. L’operazione rappresenta una parte fondamentale del Piano Industriale 2021-2023 che prevede una crescita per linee esterne anche sui mercati esteri. Kampaay è ad oggi attiva in Italia e in Svezia, e rappresenta pertanto una via privilegiata per l’espansione internazionale. Kampaay, fondata a fine 2019 e con sede a Milano, è una startup attiva nel settore dell’events management solution che si occupa della progettazione di eventi aziendali attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma tecnologica proprietaria, elaborata sia per la realizzazione di eventi virtuali che per la semplificazione dei processi organizzativi degli eventi fisici. Il valore di fatturato al 31 dicembre 2022 di Kampaay, analizzato dal Consiglio di Amministrazione di SG Company SB in fase di due diligence preacquisizione e non sottoposto a revisione contabile, risulta pari a € 3,6 Milioni. La compagine sociale di Kampaay è composta da due dei più importanti fondi di venture capital italiani e dai quattro founder dell’azienda, giovani professionisti con importanti esperienze e formazione estera nell’ambito dell’ingegneria gestionale: Daniele Arduini (CEO), Marco Alba (CFO), Stefano Brigli Bongi (Chief Marketing Officer) e Enrico Berto (Chief Product Officer). L’operazione prevede un investimento fino a massimi € 3 Milioni attraverso 2 tranche di aumento di capitale, di cui la prima pari ad € 1 Milione sarà versata entro il 28 aprile 2023 e l’eventuale seconda tranche pari a € 2 Milioni entro dodici mesi dalla data del primo versamento. L’accordo di investimento prevede che SG Company sottoscriva, per effetto dell’investimento di € 1 Milione relativo alla prima tranche, azioni di classe A. Qualora SG Company non procedesse nei prossimi dodici mesi al versamento degli ulteriori € 2 Milioni relativi alla seconda tranche, le azioni di classe A detenute da SG Company saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di Kampaay. Oltre all’investimento di € 3 Milioni da parte di SG Company, parteciperanno all’aumento di capitale per ulteriori € 3 Milioni altri investitori. È prevista inoltre la conversione di un debito in equity per un valore massimo di € 1,3 Milioni. Di conseguenza, la valorizzazione post-money della società a seguito delle suddette operazioni risulterebbe pari a circa € 22 Milioni e la quota detenuta da SG Company, in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale di € 3 Milioni, risulterebbe compresa fra circa 12% e 13%. In termini di governance, il CEO di SG Company Davide Verdesca, nella foto, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Kampaay, già composto dai quattro soci fondatori e da due rappresentanti dei due fondi azionisti di riferimento. SG Company, date le sinergie tra le attività e i driver del gruppo – soprattutto in termini di tecnologie – ed il core business di Kampaay, ha stabilito di effettuare tale investimento perseguendo le linee strategiche indicate nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023 e nel Piano degli Investimenti 2022-2023 (consultabili sul sito internet della società alla pagina Investor relations – Presentazioni aziendali) in termini di M&A e di sviluppo per linee estere, elemento strategicamente rilevante sia per la potenziale crescita diretta dei volumi e per l’ampliamento del portafoglio clienti, che per offrire alle grandi aziende italiane un servizio sempre più completo e di qualità, non solo sul territorio nazionale ma anche a livello globale. L’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri. L’operazione di investimento, oltre alle opportunità in termini di collaborazione e di sviluppo commerciale tra le due realtà aziendali in Italia e all’estero, potrebbe portare alla realizzazione di attività di tipo consulenziale da parte della società del gruppo + uno S.r.l. – che si occupa di gestire le aree di supporto al core business all’interno del gruppo SG Company e di fornire all’esterno consulenza in merito alla finanza agevolata, ai modelli organizzativi e ai sistemi di gestione certificati e negli ambiti di amministrazione, finanza, controllo, legal & compliance, sostenibilità e percorsi ESG, human resource management, comunicazione corporate e investor relations – nei confronti di Kampaay. Davide Verdesca, Chairman & CEO del gruppo SG Company ha commentato l’operazione così: “Il mondo della comunicazione e degli eventi è e sarà sempre più impattato dalla digitalizzazione e dalla fruibilità di servizi tramite appositi marketplace. Le aziende sono sempre più digitalizzate ed i loro professionisti sempre più “smart”. SG da sempre precursore non può non essere ancora una volta anticipatrice di quello che sarà! Con Kampaay vogliamo ampliare le opportunità per i nostri clienti e rendere la filiera della costruzione dei servizi ancora più semplice e conveniente, per dare ulteriore valore alla consulenza ed alla gestione degli stessi. Oggi è la normalità acquistare servizi e prodotti online…noi vogliamo aggiungere ai servizi di SG anche questo…e tutte le label del gruppo creeranno anche servizi “custom” per la piattaforma Kampaay ed aiuteranno a selezionare prodotti e servizi “premium” in linea con le diverse esigenze. Sono assolutamente certo che questo percorso sarà solo precursore di una inevitabile rivoluzione nel settore…SG sempre first mover.”