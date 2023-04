Menzione speciale ai Promotion Awards 2022/23 per APPERÒ, l’esclusivo programma fedeltà annuale nei centri commerciali del Gruppo Ethos

Menzione speciale per il Gruppo Ethos – Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A – alla serata di premiazione dei Promotion Awards 2022/23, organizzato da Promotion con il patrocinio di UNA – Aziende delle Comunicazione Unite e il supporto di Bergner per premiare le best practice in ambito loyalty ed engagement.

Ethos si aggiudica lo speciale riconoscimento nella categoria Campagna Tech & Trend con Apperò, il primo programma fedeltà con durata di 1 anno e che coinvolge 25 centri commerciali: un progetto con cui ha rivoluzionato il mondo della fidelizzazione, nato con l’obiettivo rafforzare la continua interazione tra i mall e i propri clienti.

Il programma fedeltà, che si chiuderà il 30 Settembre 2023, ha permesso di creare un forte impulso verso gli acquisti, incrementando la fedeltà da parte dei clienti che hanno la possibilità di vincere, giocare e divertirsi semplicemente entrando in un Centro Commerciale. Un’idea vincente, grazie anche all’uso dell’Intelligenza Artificiale, di cui il Gruppo Ethos si fa pioniero:è la prima volta che una società di gestione, in questo caso di centri commerciali, implementi un programma loyalty annuale tipico della GDO e dei Retailer, con la volontà di creare una relazione duratura con i visitatori dei centri commerciali clienti dei Tenant.

“Siamo onorati di aver ricevuto questa menzione speciale ai Promotion Awards 2022/23 con questa nostra operazione inedita, che riporta i centri commerciali al centro nella fidelizzazione del cliente, creando una relazione con i tenant come mai prima d’ora era stato fatto.” – dichiara Alessandro Berardi – Responsabile ETHOS

“Questo è il risultato di un percorso iniziato nel 2019 con il lancio della prima app, che aveva l’obiettivo di creare le basi relazionali tra centro commerciale e clienti. A seguito del successo riscontrato e del potenziale dell’idea sviluppata, il Marketing di Ethos ha implementato le App in 25 centri. In questi anni sono state realizzate diverse attività di Promotion Marketing sulle App, legate prevalentemente a concorsi volti ad incentivare il ritorno dei clienti nei centri commerciali Ethos, ma l’obiettivo finale era quello di arrivare ad un programma Loyalty annuale, a cui i clienti potessero aderire e fidelizzarsi così al loro centro commerciale di riferimento” – dichiara Davide Petrucci – Responsabile Marketing di Ethos.

Come funziona Apperò? Per partecipare al programma è necessarioscaricare l’app del centro commerciale di riferimento e accumulare punti attraverso varie metodologie: fotografando gli scontrini per convertire gli acquisti in punti (Punti Acquisti) , accedendo una volta al giorno al centro commerciale (Punti Presenza) e assegnando punti al cliente per premiare la sua fedeltà tramite registrazione o invito ad un amico (Punti Fedeltà).

Attraverso l’applicazione mobile voluta da Ethos, sviluppata e implementata da Ideasfera – Data Driven Creative Agency, questo programma non solo premia i clienti dei centri commerciali del gruppo, ma è anche un importante strumento di comunicazione di ciò che avviene all’interno dei punti vendita. I clienti, tramite l’accumulo dei punti e con estrazione casuale, possono vincere diversi premi immediati, tra i quali GiftCards, buoni spesa, buoni cena, buoni carburante, biciclette e numerosi viaggi, sempre diversi nel corso dell’anno e saranno messi in palio anche dai singoli mall.