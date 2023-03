Sciuker Frames, valore della produzione a 193,8 mln

Resi noti i risultati del Gruppo SCK. Il Gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato dell’esercizio 2022 pari a € 193,8 Mln, che, rispetto a € 102,9 Mln dell’esercizio 2021, fa registrare un incremento dell’88,3%. L’incremento rispetto all’esercizio 2021 è generato dall’efficace implementazione degli investimenti effettuati sulla crescita organica di tutte le società controllate da SCK Group nonché dall’entrata a regime delle attività di integrazione post acquisizione. In dettaglio il valore della produzione del settore del design e produzione di infissi e schermature solari è stato pari a € 92,0 Mln (+ 57% rispetto a € 58,6 Mln dell’esercizio 2021), mentre il valore della produzione riconducibile alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica è stato pari a € 101,8 (+ 108,6% rispetto a € 48,8 Mln dell’esercizio 2021). L’EBITDA Adjusted consolidato risulta a fine 2022 pari a € 43,2 Mln che, rispetto ad € 28,8 Mln al 31 dicembre 2021, determina un incremento del 50% YoY; l’EBITDA Adjusted consolidato rapportato al Valore della Produzione consolidato determina un EBITDA Adjusted margin consolidato pari al 22,3%. In dettaglio l’EBITDA Adjusted del settore del design e produzione di infissi e schermature solari è stato pari a € 21,4 Mln (pari al 23,3% del relativo VdP), mentre l’EBITDA Adjusted riconducibile alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica è stato pari a € 21,8 Mln (pari al 21,4% del relativo VdP). L’EBIT consolidato è stato pari a € 35,5 Mln, registrando un aumento di € 12 Mln rispetto all’EBIT consolidato che al 31 dicembre 2021 risultava pari ad € 23,5 Mln, pari ad un incremento del 50,8% YoY. Il risultato netto consolidato è stato pari a circa € 20,7 Mln, rilevando un incremento di € 5,8 Mln rispetto all’Utile Netto consolidato che al 31 dicembre 2021 risultava pari ad € 14,9 Mln, pari ad un aumento del 38,8% YoY. “E’ un enorme soddisfazione per me e per tutto il management poter presentare questi risultati straordinari. La crescita che abbiamo realizzato non è comune, soprattutto nei gruppi a matrice industriale come SCK Group. Ripensando al percorso che abbiamo fatto negli ultimi tre anni mi vengono in mente i grandi sacrifici affrontati come team ma oggi posso affermare di osservare un’organizzazione radicalmente diversa, cresciuta, fatta da colleghi maturi, responsabili e che hanno molta più consapevolezza del loro potenziale e del potenziale contributo che continueranno a dare alla crescita della leadership di SCK Group” afferma Marco Cipriano, nella foto, President & CEO di SCK Group. “Il mio entusiasmo è ancora maggiore pensando che l’incremento delle performance di questi anni derivi da un mix ben bilanciato tra acquisizioni e crescita organica. Da un lato abbiamo appurato che inglobare altre società nel gruppo rappresenta un booster alla velocità di crescita pur richiedendo molto lavoro per integrarle e portarle ad un ritmo di crescita allineato alle altre società; dall’altro lato abbiamo imparato l’importanza del bilanciamento delle produzioni e quindi di quanto sia essenziale continuare ad investire nell’efficienza produttiva oltre che in R&D e design. L’affermazione della nostra leadership nel mercato italiano è supportata da un mega trend secolare che in questi mesi assume sempre maggior vigore grazie al contesto regolamentare europeo e alla rinnovata sensibilità di tutti nel contrastare il cambiamento climatico; lo avevamo previsto in anticipo e abbiamo anche sviluppato una certa abitudine a riadattare in nostro business model e la nostra value propositon in un mercato che nella crescita esponenziale ha i suoi elementi di variabilità. Mi sento confidente nell’affermare che oggi abbiamo raggiunto una maturità ed una dimensione tale da poter puntare a replicare i ritmi di crescita che abbiamo dimostrato di saper gestire in questi anni e quindi che ci aspetta un triennio ambizioso.”