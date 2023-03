Stellantis investe 130 mln nello stabilimento di Eisenach in Germania per il successore elettrico di Opel Grandland

Stellantis (nella foto, l’a. d. Carlos Tavares) ha annunciato un investimento di oltre 130 milioni di euro nello stabilimento di Eisenach, in Germania, produttore del SUV compatto Opel Grandland, per aggiungere la produzione del veicolo BEV successore del modello, realizzato sulla nuovissima piattaforma STLA Medium. L’inizio della produzione del nuovo BEV è previsto per la seconda metà del 2024.

L’aggiunta di un veicolo elettrico a batteria (BEV) alla produzione di Eisenach sostiene il coraggioso impegno di Opel di realizzare una gamma di prodotti full-electric entro il 2028. Il modello Opel Grandland, attualmente prodotto a Eisenach, include una variante plug-in hybrid.

“Eisenach, il nostro stabilimento più compatto in Germania, ha dimostrato grande impegno verso il miglioramento della qualità,” ha dichiarato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “Con l’assegnazione della nuova piattaforma totalmente BEV di Stellantis, STLA Medium, la forza lavoro altamente qualificata dello stabilimento di Eisenach continuerà a migliorare i costi e la qualità dei veicoli prodotti per soddisfare al meglio la clientela.”

“Da 31 anni realizziamo qui in Turingia veicoli di alta qualità e abbiamo migliorato costantemente la nostra competitività. Continueremo su questa strada chiaramente tracciata con il successore elettrico di Opel Grandland,” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel. “Questa decisione è un altro passo importante che Opel compie verso il raggiungimento dell’obiettivo di diventare un marchio full-electric in Europa entro il 2028.”

“Per Stellantis, ‘Vincere insieme’ è un valore fondamentale e questo annuncio per Eisenach lo dimostra nella pratica,” ha dichiarato Xavier Chereau, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Opel e Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis. “L’attenzione al miglioramento della qualità e dei costi da parte del management e dei dipendenti di Eisenach, unitamente alle indicazioni dei rappresentanti sindacali tedeschi e al dialogo sociale con essi, contribuiscono a definire il futuro.”

“La Turingia è un’area dalla grande tradizione automobilistica, che sta compiendo una transizione verso la mobilità elettrica alla massima velocità,” ha dichiarato Bodo Ramelow, Primo Ministro della Turingia. “In questo contesto, sono molto lieto che il ruolo decisivo di Opel si giochi qui e che a Eisenach produrrà una gamma di modelli a prova di futuro.”

Inaugurato nel settembre 1992 con la produzione di Opel Astra, lo stabilimento di Eisenach si trova nello stato della Turingia, nella Germania centrale. Nel 2022 lo stabilimento ha festeggiato il suo 30o anniversario con un open day che ha celebrato la produzione di 3,7 milioni di veicoli.

L’investimento in Eisenach è un passaggio chiave per il rispetto degli impegni del piano strategico Dare Forward 2030, che prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO 2 con una riduzione del 50% entro il 2030 rispetto al 2021, per arrivare all’azzeramento delle emissioni nette entro il 2038 con modeste compensazioni a una cifra percentuale delle emissioni restanti. Altri obiettivi fondamentali del piano Dare Forward 2030 comprendono la copertura del 100% del mix di vendite con veicoli BEV in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti entro la fine del decennio, l’ambizione di raddoppiare i ricavi netti entro il 2030 (rispetto al 2021) e di continuare a ottenere margini di profitto operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio e infine l’intenzione di diventare leader nella soddisfazione dei clienti con i nostri prodotti e servizi in ogni mercato entro il 2030.

Stellantis prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nella realizzazione del software necessario alla produzione di veicoli BEV in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.