Il Gruppo Digitouch finalizza l’acquisizione del 60% del capitale di MobileSoft

Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha concluso l’acquisizione del 60% di MobileSoft, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche leader in ambito Mobile & Fintech, attiva sul mercato italiano dal 2004, che vanta un importante portafoglio di clienti operanti in ambito Finance (Banking e Insurance), Automotive, Utilities e Pubblica Amministrazione. MobileSoft, attiva nei Mobile e Fintech Services, ha un’elevata specializzazione negli ambiti delle Sales Mobile apps e nelle Integrazioni dei Servizi di pagamento online. La specializzazione e la profondità delle competenze sono i due cardini della strategia di differenziazione di MobileSoft, che si propone di fornire ai Clienti un’offerta specializzata di servizi e soluzioni “turn-key” a supporto della vendita digitale. L’acquisizione, il cui relativo accordo vincolante era già stata comunicata al mercato il 14 novembre 2022, si inserisce in una logica di forte complementarità con gli altri servizi offerti dalle divisioni technology, e-commerce e digital marketing del Gruppo, in particolare in ambito Applicazioni di back-end, Cloud delivery & Operation ed abilita il potenziamento tecnologico in ambito Mobile & Fintech. L’operazione odierna prevede l’acquisto del 60% del capitale sociale per un equity value pari a 3,6 milioni di Euro (con una posizione finanziaria netta neutra) di cui in contanti per complessivi 3,2 milioni di Euro e in azioni per la quota residua pari a 400mila Euro. Il restante 40% verrà acquistato in due tranche rispettivamente entro il 2025 e 2027, la cui valutazione è in funzione di un moltiplicatore di cinque volte l’EBITDA Adjusted con dei massimali previsti contrattualmente. Simone Ranucci Brandimarte, nella foto, Presidente del Gruppo Digitouch, commenta: «La conclusione di questa operazione si inserisce perfettamente nella strategia che vede il nostro Gruppo svolgere il ruolo di aggregatore in un mercato dove Tecnologia, Marketing & e-Commerce sono completamente integrati e dove l’ampiezza del portafoglio di offerta fa sempre più la differenza. Con il consolidamento di questa acquisizione possiamo continuare a beneficiare di nuove opportunità di up-selling e cross-selling in due segmenti di offerta, quello Mobile e quello Fintech, ad altissimo valore aggiunto. Riteniamo questa operazione fondamentale per gli obiettivi di crescita di medio termine che ci siamo dati. Sono molto orgoglioso di poter accogliere nel nostro Gruppo un team di professionisti con competenze tecnologiche di altissimo livello»