La Startup AI Stip sigla una nuova partnership con Bricocenter

Risale al 3 dicembre 2020 la collaborazione tra Bricocenter e Stip, quando l’impresa italiana operante nella grande distribuzione, ha deciso di affidarsi alle tecnologie della startup per gestire le richieste in arrivo sul sito web dell’azienda.

Oggi Bricocenter firma un nuovo accordo di collaborazione, ampliando il numero di canali gestiti con la collaborazione dell’intelligenza artificiale di Stip, nell’ottica di un’esperienza multicanale coerente e immersiva. Grazie al nuovo accordo, Stip prenderà in carico la gestione, oltre che della live chat e delle form presenti sul sito web di Bricocenter, anche di Facebook, Google Reviews, Google Business Messages e Whatsapp Business.

Bricocenter, azienda leader della distribuzione organizzata, offre prodotti e servizi orientati al miglioramento dell’habitat, che rispondono alla necessità di manutenzione, riparazione e miglioramento degli ambienti. Si impegna costantemente per essere un punto di riferimento per i suoi clienti, cercando di rispondere al meglio ai loro bisogni. Per questo ha deciso di puntare sull’innovazione, consentendo ai suoi clienti di vivere un’esperienza unica e completa.

Stip consente di gestire automaticamente e in tempo reale le richieste semplici, facendo risparmiare tempo ai collaboratori dei negozi e risolvendo rapidamente la richiesta del cliente. Nel caso di richieste complesse raccoglie le informazioni necessarie direttamente dal cliente, permettendo ai collaboratori di gestirle in una sola interazione. Le richieste sono trasformate in ticket, indirizzati automaticamente al negozio di interesse.

Grazie a Stip, inoltre, i clienti di Bricocenter possono comunicare direttamente con una persona specializzata in negozio, utilizzando qualsiasi canale digitale, in qualsiasi momento.

La app mobile di Stip ha permesso a Bricocenter di avere un customer service completamente decentralizzato. In una realtà come quella della grande distribuzione, le persone hanno la necessità di parlare con il personale dei negozi, che sappia rispondere alle domande sui prodotti che stanno cercando o che hanno acquistato.

Attraverso l’applicazione mobile di Stip, i negozi di Bricocenter possono anche entrare in contatto con i clienti e rispondere alle richieste direttamente dal proprio smartphone.

Con l’indirizzamento automatico di Stip, ogni negozio di Bricocenter può visualizzare i ticket di propria competenza nella app, creare per i diversi collaboratori una propria area di specializzazione e, grazie al sistema di notifiche, il personale è sempre avvisato del nuovo arrivo di un ticket.

Da qualsiasi canale provengano, i ticket sono visualizzabili in un’unica schermata, accessibile dal proprio smartphone. Entrando nella pagina del ticket, i collaboratori possono chattare con il cliente, visualizzare i dati relativi alla richiesta precedentemente raccolti da Stip ed eventuali allegati. Con un solo click l’agente può cambiare canale di contatto; può, ad esempio, risolvere una richiesta su Facebook e inviare via email un buono sconto al cliente. Il tutto con un’interfaccia estremamente user-friendly, semplice, veloce e di proprietà dell’azienda.

“Siamo molto soddisfatti dai risultati ottenuti durante i primi 2 anni di collaborazione con Bricocenter e fortemente motivati a migliorare continuamente il nostro prodotto. Bricocenter ha a cuore i suoi clienti e la decisione di ampliare il numero di canali digitali gestiti in collaborazione con Stip deriva dalla volontà di offrire al cliente ulteriori opportunità di contatto”, afferma Fabrizio Aiello, co-Founder e COO di Stip. E aggiunge: “Credo che l’idea di Bricocenter di decentralizzare il proprio customer service sia vincente. L’azienda è leader nel settore retail anche perché sa che per i propri clienti è importante fare domande sui prodotti acquistati o da acquistare direttamente al personale di negozio, collaboratori competenti in grado di aiutarli. Dovrebbe essere d’esempio per tutte le aziende nel settore che vogliano migliorare l’esperienza dei propri clienti”.

Frédéric Capdeville, nella foto, Amministratore Delegato di Bricocenter, si è espresso rispetto alla partnership con Stip affermando “Siamo molto felici di aver rinnovato la nostra collaborazione con Stip. Già dal 2020 stiamo ottenendo ottimi risultati, con un focus fondamentale sui nostri clienti, che sono la nostra ragione d’essere”. E aggiunge “Il cliente è la nostra spinta verso un miglioramento continuo, è proprio la prossimità con i nostri clienti quello che contraddistingue Bricocenter, oltre alla passione e alla competenza dei nostri collaboratori”.

Le richieste in arrivo sui canali digitali di Bricocenter hanno visto un incremento del 269% dal 2021 al 2022. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di rivolgersi nuovamente a Stip.

Il nuovo contratto prevede, oltre alle funzionalità previste dalla app personalizzata, l’integrazione di ulteriori canali, per aumentare le opportunità di contatto tra clienti e negozi fisici: Whatsapp Business, Google Reviews e Google Business Messages.

Grazie alle nuove integrazioni, quando i clienti di Bricocenter cercano un negozio su Google Search o su Google Maps, possono richiedere di comunicare con un assistente virtuale o con il personale del negozio cliccando sul tasto chat o su quello Whatsapp e avere automaticamente informazioni relative ad orari, disponibilità dei prodotti e molto altro. Per le richieste più complesse, intervengono i collaboratori presenti in negozio, che possono gestirle tramite la app mobile di Stip. La gestione dei nuovi canali consente a Bricocenter di avere un’unica piattaforma per la gestione delle richieste in arrivo e una visione completa a 360° dei negozi.