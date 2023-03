Geldis avvia la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd

Geldis®, la PMI innovativa made in Italy che ha rivoluzionato i prodotti per l’igiene orale, lancia la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding. La società, dopo aver registrato ricavi triplicati negli ultimi 2 anni e aver superato il milione di fatturato nel 2022 con un EBITDA positivo del 23,7 %, punta a raccogliere fino a 1 milione di euro, che verranno utilizzati per ampliare l’offerta di prodotti sviluppando nuove formule, entrare nel mercato estero iniziando da 3 stati chiave dell’Unione Europea e consolidare la presenza del brand sul mercato italiano.

Geldis nasce nel 2016 da un’idea di Alice Di Donfrancesco e Federico Tarditi, nella foto, per sopperire alla mancanza di un prodotto molto specifico: un detergente per l’igiene quotidiana di mascherine trasparenti, apparecchi ortodontici, protesi dentarie e bite. Decidono quindi di mettersi in gioco e avviano la startup investendo i loro risparmi. Grazie all’aiuto di un chimico formulano il nuovo prodotto e iniziano personalmente a presentarlo agli studi odontoiatrici, che mostrano subito interesse.

Dopo i primi, difficili mesi, il boom arriva nel 2020, grazie a una scelta illuminata dei due imprenditori che decidono di non farsi fermare dal lockdown, ma di sfruttare il periodo di chiusura per sviluppare un rapporto diretto con odontoiatri e igienisti dentali sui social e tramite la comunicazione online in generale, abbattendo le formalità che contraddistinguono il settore. Il web non ha confini e in poco tempo riescono a farsi conoscere sull’intero territorio nazionale e a farsi apprezzare non solo per l’alta qualità dei prodotti offerti ma anche per uno stile comunicativo e di vendita originale, frizzante e divertente in un settore ancora statico e tradizionalista.

Negli ultimi 3 anni, l’azienda si è impegnata a formulare nuovi prodotti dai gusti distintivi: cioccolato, mela verde, pesca rosa, liquirizia e menta fresca. Tra dentifrici e collutori, spicca “Doctor Filo”, il filo interdentale definito dai professionisti del settore “il filo perfetto”, realizzato interpellando direttamente odontoiatri e igienisti dentali, che hanno espresso la loro preferenza sulla base delle necessità dei pazienti e sulle performance di prodotto che desideravano. Il tutto rappresenta una modalità innovativa di scambio ben accolta e apprezzata per un’azienda del settore oral care.

La campagna di crowdfunding sarà attiva per due mesi. Gli investitori che hanno manifestato interesse durante la fase di coming soon (Early Bird, nei primi 7 giorni di campagna) avranno diritto ad una maggiorazione dell’equity e a un esclusivo sistema di reward: per investimenti pari o superiori a 10.000,00 € è prevista una maggiorazione dell’equity di circa il 5%, per investimenti pari o superiori a 50.000,00 € è prevista maggiorazione dell’equity di circa il 10%.

“Fino a questo momento la nostra è stata una ‘scalata senza budget’: ciò che abbiamo ottenuto in questi anni è stato frutto di un duro e costante lavoro”, commentano i due founder, Alice Di Donfrancesco e Federico Tarditi. “Adesso è arrivato il momento di aprire Geldis a nuovi investitori: abbiamo scelto di avvalerci dell’equity crowdfunding per coinvolgere in primis tutta la community di odontoiatri e igienisti dentali e dar loro la possibilità di contribuire alla crescita di un progetto che hanno sostenuto fin dall’inizio. L’ordine minimo è stato volutamente impostato a una cifra accessibile a tutti, pari a 250€, per dare l’opportunità a chiunque voglia di sostenere l’iniziativa. L’aumento di capitale ci servirà per rendere più ampia l’offerta dei nostri prodotti e incrementare la nostra squadra sales per essere presenti capillarmente sul territorio nazionale e non solo. La nostra strategia prevede di oltrepassare i confini nazionali: i primi traguardi che ci siamo prefissati sono Germania, Francia e Spagna ma puntiamo ad arrivare presto anche oltreoceano. I nostri obiettivi sono ambiziosi, ma siamo sicuri che con il lavoro di squadra e l’empatia che ha sempre caratterizzato il nostro stile di vendita saremo in grado di raggiungerli in breve tempo”, concludono Di Donfrancesco e Tarditi.