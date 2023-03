DiaSorin riceve l’autorizzazione 510k per il test COVID Flu

DiaSorin (nella foto, l’a. d. Carlo Rosa) annuncia di aver ricevuto l’autorizzazione 510(k) da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il test Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct. Il test rileva e differenzia i virus dell’influenza di tipo A e B e del SARS-CoV-2, fornendo ai medici le informazioni necessarie per determinare il più appropriato decorso terapeutico del paziente. Con la simultanea circolazione dell’influenza e del COVID, spesso i pazienti presentano sintomi nonspecifici comuni a una serie di infezioni respiratorie. È, pertanto, importante che i medici comprendano quale o quali virus siano la causa della malattia per poter impostare il più corretto trattamento terapeutico e suggerendo, all’occorrenza, l’isolamento del paziente. Il Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct è un test RT-PCR che offre ai laboratori una procedura diagnostica semplificata, in quanto può essere eseguito direttamente su tamponi nasofaringei, non richiede estrazione o pre-trattamento del campione, è progettato per essere utilizzato sul LIAISON® MDX e rileva i virus dell’influenza di tipo A e B e del SARS-CoV-2 in poco più di un’ora, generando risultati in modo semplice e rapido. Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct si aggiunge al portafoglio di test molecolari già approvati dalla FDA statunitense per la diagnosi delle infezioni respiratorie più comuni durante la stagione influenzale (Simplexa™ Flu A/B & RSV Direct Gen II) e la pandemia da COVID-19 (Simplexa™ COVID-19 Direct). Il test, inoltre, assicurerà ai laboratori statunitensi la possibilità di continuare a diagnosticare questi virus anche quando il periodo di autorizzazione all’uso di emergenza dei test (EUA) sarà terminato, consentendo, in aggiunta, di implementare algoritmi diagnostici basati sulle specifiche esigenze del laboratorio e/o stagionali. “Il nuovo test approvato oggi amplia ulteriormente il menù di soluzioni già disponibile sul nostro LIAISON® MDX e fornisce ai nostri clienti ulteriori flessibilità e opzioni nel rispondere alle esigenze diagnostiche della stagione influenzale”, ha commentato Angelo Rago, Presidente di Luminex. “Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct è un test rapido, facile da usare e in grado di alleggerire il carico di lavoro dei laboratori clinici che, altrimenti, sarebbero chiamati ad eseguire più test per ogni paziente per ottenere un quadro clinico completo”.