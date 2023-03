Cormano diventa più smart grazie a Enel X

Risparmio energetico, un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e più sicurezza per i cittadini. Questi i punti del contratto Consip Servizio Luce 4, affidato mediante adesione alla Convenzione CONSIP SPA centrale di committenza nazionale e pensato per il Comune di Cormano, che garantirà l’affidamento della gestione dell’illuminazione pubblica a Enel X Global Retail, (nella foto Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia) la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. Il progetto, della durata di 9 anni, prevede la sostituzione di 2.313 apparecchi illuminanti e 270 refitting di apparecchi esistenti, di 80 lanterne semaforiche e 11 segnali sugli attraversamenti pedonali, oltre a 73 nuove installazioni, aggiornando tutto il parco illuminante con tecnologia LED.

La trasformazione a LED e l’installazione di quadri telecontrollati migliorerà la qualità del servizio di pubblica illuminazione, garantendo minori guasti, maggiore tempestività nella risoluzione delle problematiche e una migliore qualità dell’illuminazione urbana.

“Grazie all’accordo firmato con Enel X, Cormano godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade – spiega Luca Marchi, responsabile Vendite Area Nord B2G di Enel X. Inoltre, in un anno otterrà un risparmio energetico del 75% e una riduzione delle emissioni di CO 2 . In un periodo di crisi energetica come quello attuale, la scelta attuata dall’amministrazione costituisce, quindi, la migliore soluzione possibile per efficientare l’illuminazione pubblica”.

“La nostra amministrazione è sempre sensibile all’attenzione per l’ambiente e attenta all’innovazione quindi la scelta dei LED e le conseguenze sul risparmio energetico e sulla sostenibilità ci trovano concordi nel mettere in campo tutte le attenzioni e le azioni concrete che rispettino il pianeta nel migliorare la vita dei cittadini” conclude il sindaco Luigi Magistro.