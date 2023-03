Matica Fintec, ricavi a 17,5 mln

Matica Fintec S.p.A., PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici nei mercati Digital ID e Payment, riunitosi sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri, nella foto, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Si ricorda che la Società ha diffuso i dati preliminari consolidati al 31 dicembre 2022 in data 07 marzo 2023, quest’ultimi non sottoposti a revisione contabile. Il perimetro di consolidamento include i risultati dei 12 mesi della società Matica Fintec S.p.A. (“Capogruppo”) e i risultati dei 6 mesi (da luglio a dicembre 2022) delle due società acquisite in data 14 luglio 2022 dal gruppo giapponese AI Holdings Corporation, CTC (Card Technologies Corp) e UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.) (il “Gruppo”). Sandro Camilleri, nella foto, Presidente di Matica Fintec S.p.A., afferma: “Il 2022 si chiude con un risultato positivo per Matica sia in termini di fatturato che di marginalità, che si mantiene elevata nonostante l’incertezza economica a livello internazionale e le operazioni straordinarie compiute nel corso dell’esercizio 2022. Non possiamo quindi che ritenerci soddisfatti della strategia e della business proposition che sta caratterizzando il Gruppo. Per il futuro, continuiamo a lavorare per far crescere l’azienda, per linee interne e, per completare la nostra offerta, anche per linee esterne cosi come annunciato in sede di IPO”. Il 2022 è stato un anno contraddistinto da una serie di fattori straordinari e con pochi precedenti storici. L’importante impatto e le misure adottate a livello globale contro l’inflazione, la guerra in Ucraina e le nuove ondate del Covid-19 in Cina, hanno avuto un impatto negativo sull’attività economica. In tale contesto globale sfidante e ancora incerto, Matica Fintec ha chiuso l’esercizio con ottimi risultati, confermandosi quale Gruppo solido, capace di crescere sia a livello organico, con un aumento del fatturato dell’Emittente a doppia cifra rispetto al precedente esercizio, sia per linee esterne, in coerenza con la propria strategia. Il Fatturato si attesta a Euro 19,5 milioni. Considerando Matica Fintec stand alone, i ricavi si attestano a Euro 17,5 milioni, beneficiando di una solida crescita organica pari a poco più del 20% (Euro 14,5 milioni al 31 dicembre 2021). Prosegue il trend positivo, sintomo della resilienza del Gruppo, nonostante problematiche di natura geopolitica e commerciali ed un incremento generalizzato dei prezzi delle materie prime. L’EBITDA è pari a Euro 5,0 milioni ed evidenzia un Ebitda Margin del 25,5%. Gli ottimi livelli di marginalità testimoniano il posizionamento del Gruppo in una nicchia di mercato stabilmente in crescita (mondo ID e mondo finanziario), di respiro internazionale con prodotti ad alto valore aggiunto. A livello della sola Capogruppo, l’EBITDA si attesta ad Euro 4,7 milioni (Euro 3,3 milioni al 31 dicembre 2021, +42,9% YoY) con un EBITDA Margin pari al 26,7%, in crescita rispetto al 22,6% dell’esercizio precedente, nonostante l’impatto dei costi sostenuti per l’acquisizione delle due società nella seconda parte dell’anno, il cui processo di integrazione e di ottimizzazione si svilupperà a pieno regime nel 2023. Il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 3,9 milioni mentre a livello della sola Matica Fintec l’EBIT è pari a Euro 3,6 milioni (Euro 2,0 al 31 dicembre 2021, +80,0% YoY). A livello di Gruppo, l’esercizio si chiude con un Utile Netto pari a Euro 2,6 milioni. Considerando, invece, solo la Capogruppo, la stessa ha generato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 un Utile Netto pari a Euro 2,3 milioni (Euro 1,2 al 31 dicembre 2021, +88,8% YoY). Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2022 ammonta a Euro 12,5 milioni mentre quello della sola Capogruppo ammonta a Euro 12,3 milioni, contro gli Euro 8,6 milioni dell’esercizio precedente, principalmente per effetto della crescita dell’utile netto. L’Indebitamento Finanziario Netto risulta positivo (cassa) per Euro 1,4 milioni, nonostante l’operazione di acquisizione anzidetta e l’investimento di risorse finanziarie nel magazzino per far fronte ai potenziali rischi derivanti dallo “shortage” di componenti critici (es. componenti elettronici). L’IFN Adjusted, che include anche i debiti tributari e previdenziali rateizzati, è positivo (cassa) per Euro 0,8 milioni. A livello della sola Matica Fintec, l’Indebitamento Finanziario Netto risulta negativo (debito) per Euro 0,04 milioni (cassa per Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2021) mentre l’IFN Adjusted è negativo (debito) per Euro 0,7 milioni (cassa per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2021).