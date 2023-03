Pelletways, consolida la sua presenza in Italia con il nuovo HUB a Sala Bolognese

Palletways, il principale Network europeo di trasporto espresso di merce pallettizzata e parte di Imperial, una società di DP World, dopo aver celebrato lo scorso anno i suoi primi vent’anni in Italia, consolida la sua presenza nel mercato del nostro Paese con la realizzazione del nuovo HUB a Sala Bolognese, in provincia di Bologna. Il nuovo centro logistico, dove verranno trasferite anche la sede e la Direzione dell’Azienda, nei prossimi mesi sostituirà quello di Calderara di Reno (BO). La struttura avrà una superficie di circa 30.000 m² suddivisi tra uffici e area operativa, con spazi concepiti per facilitare e velocizzare l’operatività quotidiana del Network, assicurare una crescita organica del business e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente migliorando l’ecosostenibilità dell’attività.Con il nuovo hub, grazie a un investimento di circa 10 milioni di euro, Palletways ha l’obiettivo di modernizzare l’infrastruttura del Network italiano al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di sicurezza per i lavoratori, agevolare il lavoro dei Concessionari e fornire ai Clienti servizi sempre più efficienti e alti standard qualitativi.La nuova sede sorge in una posizione logistica ideale che garantisce un facile accesso sia dal Nord sia dal Centro e dal Sud del Paese: è perfettamente collegata alle Autostrade A1, A13 e A14, a pochi chilometri dalle tangenziali.“E’ un’importante novità non solamente per il Network ma per l’intera area metropolitana di Bologna interessata dai lavori e per il tessuto produttivo emiliano – dichiara Massimiliano Peres, nella foto, CEO di Palletways Italia – Il Gruppo Palletways investe costantemente per innovarsi e garantire ai Clienti i più alti standard di qualità. Pur in un contesto economico così difficile come quello degli ultimi anni, Palletways ha voluto sostenere un significativo investimento a testimonianza dell’importanza dell’Italia per il Gruppo”. “L’area di Bologna sarà ancora per molti anni il centro strategico dell’operatività del Network in Italia. La nuova struttura, insieme alle nostre persone e all’eccellente squadra dei Concessionari, ci consentirà di portare avanti i nostri obiettivi di crescita, con un occhio sempre più attento alla sicurezza delle nostre risorse e alla sostenibilità ambientale del nostro business”, conclude Peres.Il nuovo centro logistico di Sala Bolognese, infatti, sarà certificato BREEAM “Very Good”. La struttura sarà dotata di 1.100 pannelli fotovoltaici posizionati su parte della superficie del tetto e di torrette per la ricarica elettrica dei veicoli. L’area sarà inoltre interessata da opere di mitigazione ambientale, contemplando misure per il riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche, di piantumazione di varie specie, tra cui circa 130 alberi, nonché dalla realizzazione di una pista ciclabile che connetterà il comparto industriale con la stazione ferroviaria di Osteria Nuova di Sala Bolognese.Il nuovo Hub si aggiunge agli altri due hub regionali di Mesero (Milano) e Avellino, che coprono rispettivamente il Nord e il Sud Italia per facilitare l’interscambio delle merci nelle rispettive aree e garantire una presenza capillare di Palletways su tutta la Penisola.