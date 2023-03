EcoEridiana acquisisce Irigom

Il Gruppo EcoEridania, leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali, e nell’end of waste, ha acquisito il 60% del capitale sociale di Irigom, azienda di Massafra (Taranto), che si occupa del trattamento di pneumatici fuori uso, gomma tecnica, sovvallo da raccolte differenziate e plastiche industriali, destinati al recupero materico ed al recupero energetico presso cementerie autorizzate. Inoltre, l’azienda anche attiva da poco nel trattamento e recupero di pannelli solari a fine vita, per la produzione di materia prima seconda (quali ad esempio vetro, alluminio, rame). “Annunciamo un’altra acquisizione strategica per il futuro del nostro gruppo – dice Andrea Giustini, nella foto, presidente di EcoEridania spa – l’economia circolare genera sviluppo e buone relazioni industriali, connette le eccellenze e crea nuove opportunità”. “Irigom – rileva Giustini – sottolinea ancora una volta la nostra vocazione verso l’end of waste e rappresenta un tassello importante per presidiare la gestione dei pannelli solari a fine vita, un segmento che crescerà molto nei prossimi anni”. Irigom, infine, è prima nel Centro Sud nell’assegnazione di fondi previsti dal Pnrr per lo sviluppo di sistemi di servizi ambientali, in particolare per un impianto già progettato e autorizzato che consente il recupero di metalli nobili e preziosi derivanti da componenti del settore automotive, motori elettrici, Raee domestici, Raee professionali e motori industriali.