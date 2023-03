Sanlorenzo, ricavi in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A., riunitosi sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, nella foto, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il Piano Industriale 2023-2025. Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della Società, ha commentato: «Al termine di questo esercizio, consegniamo ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder un triennio di risultati eccellenti che ogni anno hanno superato le nostre stesse previsioni e che hanno visto un tasso annuale di crescita composto del 17,6%, il raddoppio dell’EBITDA, un aumento di 310 punti base dell’EBITDA margin, l’utile netto quasi triplicato, oltre 100 milioni di Euro di creazione di cassa, pur avendo distribuito dividendi per circa 31 milioni di Euro. Ci impegneremo non solo a crescere, ma guarderemo anche al modo in cui lo faremo, investendo ingenti risorse in un ambizioso traguardo di sostenibilità, che ci vede pionieri nel percorso verso la carbon neutrality, anche grazie ad accordi in esclusiva con i principali player mondiali dell’energia e degli E-fuel, che consentiranno di rivoluzionare l’intera industria nautica. È altresì costante il nostro impegno per migliorare gli obiettivi di redditività, tenendo sempre in considerazione il benessere degli stakeholder che con il loro lavoro contribuiscono allo sviluppo di Sanlorenzo.» I Ricavi Netti Nuovo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ammontano a 740,7 milioni di Euro, in crescita del 26,4% rispetto al 2021. Nel quarto trimestre, i Ricavi Netti Nuovo sono pari a 196,6 milioni di Euro, in crescita del 24,9% rispetto al 2021. In una dinamica positiva del mercato, questi importanti risultati beneficiano di un mix favorevole legato sia all’aumento dei volumi, con una crescita delle dimensioni medie degli yacht in ciascuna business unit, sia all’incremento dei prezzi di vendita. L’EBITDA rettificato è pari a 130,2 milioni di Euro, in crescita del 36,3% rispetto al 2021. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 17,6%, in aumento di 130 basis point rispetto al 2021. L’EBITDA, comprensivo delle esigue componenti non ricorrenti legate ai costi non monetari del Piano di Stock Option 2020 e alle spese sostenute per il COVID-19, ammonta a 129,6 milioni di Euro, in crescita del 37,0% rispetto al 2021. L’EBIT è pari a 102,7 milioni di Euro, in crescita del 42,3% rispetto a 72,2 milioni di Euro nel 2021. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 13,9%, in aumento di 150 basis point rispetto al 2021, a fronte di un incremento dell’19,9% degli ammortamenti che si attestano a 26,9 milioni di Euro, a seguito della messa a regime degli investimenti finalizzati all’incremento della capacità produttiva e allo sviluppo dei nuovi prodotti. Gli oneri finanziari netti sono pari a 0,5 milioni di Euro, in diminuzione del 53,0% rispetto al 2021, per effetto delle migliori condizioni applicate dagli istituti finanziari, degli utili su cambi e dei proventi della gestione attiva della liquidità. Il risultato ante imposte è pari a 102,3 milioni di Euro, in crescita del 44,0% rispetto a 71,0 milioni di Euro nel 2021. Il risultato netto di Gruppo raggiunge 74,2 milioni di Euro, in crescita del 45,4% rispetto a 51,0 milioni di Euro nel 2021. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 10,0%, in aumento di 130 basis point rispetto al 2021.