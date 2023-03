Aeroporto di Cagliari, estate con 92 rotte operate da 23 compagnie aeree

Quest’estate l’aeroporto di Cagliari Elmas sarà collegato con 70 destinazioni in 19 Stati, operate da 23 compagnie aeree con 92 rotte diretti, di cui 50 internazionali e una intercontinentale, la prima in assoluto in Sardegna, per Dubai. Flydubai la inaugurerà a giugno e la manterà fino a settembre con tre voli settimanali.

In tutto, saranno messi in vendita circa 4,2 milioni di posti, di cui 1,3 milioni sui mercati internazionali.

Le principali novità dell’estate sono Atene, Barcellona e Brindisi e Firenze, garantite da Volotea; Genova e Göteborg collegate da Ryanair con frequenza bisettimanale; Innsbruck, con un volo settimanale, la domenica, di Marathon Airlines; e Lione, con Easyjet, due volte la settimana.

Nel dettaglio, Ryanair, che aumenta del 10% la propria capacità su Cagliari rispetto all’estate 2022 e del 70% rispetto al periodo prepandemia, conferma i collegamenti con: Bruxelles Charleroi, Budapest, Carcassonne, Cracovia, Dublino, Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Karlsruhe Baden, Londra Stansted, Madrid, Malta, Norimberga, Palma di Maiorca, Parigi Beauvais, Porto, Poznan, Siviglia, Valencia, Varsavia Modlin e Vienna, per un totale di 21 destinazioni internazionali, di cui molte servite con più frequenze rispetto all’estate scorsa.

Volotea propone 7 destinazioni internazionali, incluse Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa, mentre cinque sono quelle di easyJet: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Parigi Orly e Lione.

Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda. Conferme anche per Lufthansa che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco.

La compagnia Vueling conferma anche per la summer 23 la rotta sullo scalo principale di Barcellona. Air France, volerà 9 volte la settimana verso Parigi Charles De Gaulle.

Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly operando 4 voli alla settimana. Klm conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere. British Airways servirà l’aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero. Luxair conferma i due voli settimanali per il Lussemburgo, mentre la svizzera Zurigo sarà servita fino a 6 volte a settimana dal vettore Edelweiss. Vienna e Praga saranno entrambe raggiungibili due volte a settimana rispettivamente con Austrian Airlines e Smartwings.

Quanto ai charter, People’s Viennaline manterrà i tradizionali voli del sabato per l’aeroporto svizzero di Altenrhein. AeroItalia opererà su Innsbruck con una frequenza settimanale, ogni domenica.

Saranno 18 le rotte nazionali: oltre alla novità di Genova, saranno collegate a Cagliari anche Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma Ciampino, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Volotea offrirà collegamenti con 7 città italiane: le new entry Brindisi e Firenze andranno ad aggiungersi ad Ancona, Napoli, Torino, Venezia e Verona.

Ita Airways sarà operativa sulle rotte in continuità Territoriale Roma Fiumicino e Milano Linate e su Milano Malpensa e Verona. easyJet volerà anche quest’estate verso Milano Malpensa e Napoli. Neos collegherà Cagliari con Bologna, Milano Malpensa e Verona. Sky Alps opererà la rotta su Bolzano due volte alla settimana.

Novità anche per i voli charter: Aeroitalia opererà con due frequenze settimanali su Forlì, Air Dolomiti effettuerà un collegamento settimanale su Bergamo e uno su Verona, Albastar opererà con 2 frequenze settimanali su Bergamo e Milano Malpensa e una frequenza settimanale su Verona.