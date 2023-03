Acea, nuova intesa innovativa con le organizzazioni sindacali sulla “Carta della Persona e della Partecipazione”

L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono incontrate in data odierna, a seguito di un intenso confronto avviato a decorrere dagli inizi del mese di febbraio, ed hanno raggiunto un’importante ed innovativa Intesa: la Carta della Persona e della Partecipazione di Acea (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo). Trattasi di un Protocollo per rafforzare le relazioni sindacali, valorizzando il coinvolgimento e la partecipazione e per mettere al centro la Persona. Detta Intesa assume un valore strategico sia per i contenuti e sia per il metodo ed il modello di Relazioni Industriali che delinea; modello fondato su basi nuove di relazione ed interlocuzione ancora più partecipativo ed integrato anche con i territori in cui l’Azienda opera. Scopo dell’Intesa è, infatti, creare valore per il territorio, rafforzare la qualità del servizio, sviluppare ed accrescere le professionalità aziendali ed il benessere individuale e collettivo, investendo sulle capacità e competenze delle Persone, come leve per affrontare e vincere le grandi sfide del contesto socio-economico. In sintesi, la Carta della Persona e della Partecipazione, nel delineare dei principi e dei valori comuni su cui basare l’operato delle Parti, identifica sin da subito le macro tematiche su cui sviluppare successive Intese, in particolare, in materia di Appalti e di Welfare / Misure di conciliazione vita-lavoro, per garantire, da un lato, la qualità del lavoro in tutta la filiera e, dall’altro, per incrementare la produttività, accrescendo il benessere dei dipendenti con benefici riscontrabili dai clienti cui l’Azienda offre servizi di pubblica utilità. L’Intesa introduce altresì alcune misure, immediatamente vigenti, in materia di formazione e genitorialità (quali l’aumento del monte ore pro capite triennale destinato alla formazione del personale, nonché delle indennità previste per il congedo parentale e del numero dei giorni spettanti per il congedo di paternità e per la malattia del figlio), e prevede inoltre di valutare dei percorsi per l’internalizzazione di alcune attività al fine di valorizzare sempre più le professionalità e l’esperienza presenti in Azienda. Detta Intesa sarà formalizzata nelle prossime settimane con le Organizzazioni Sindacali Aziendali/Territoriali/Regionali e con le Segreterie Nazionali di Categoria in occasione di un evento di presentazione ed illustrazione dedicato.