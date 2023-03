Generali, aumenta l’utile netto

Il gruppo Generali ha chiuso il 2022 con un utile netto di 2,912 miliardi di euro, in crescita del 2,3% sul 2021. Alla prossima assemblea verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 1,16 euro per azione, in aumento dell’8,4%, per una erogazione totale di 1,79 miliardi di euro. Tra gli altri dati di bilancio, la raccolta premi è di 81,5 miliardi di euro (+1,5%), con premi lordi nel settore Vita a 52,9 miliardi (-2,4%), una raccolta netta vita di 8,7 miliardi di euro (-36,1%), premi lordi nei Danni di 28,6 miliardi (+9,8%).

Il risultato operativo è in aumento dell’11,2% a 6,5 miliardi di euro, con un +25,1% per il Vita a 3,522 milairdi e un +1,7% per il danni a 2,696 miliardi. Nell’Asset & Wealth management il risultato scende del 9,6% a 972 milioni.

Il risultato non operativo è negativo per 1,7 miliardi (-1,3% nel 2021) e riflette in in particolare 511 milioni di svalutazioni sugli investimenti classificati come disponibili per la vendita, compresi gli investimenti russi. Gli Asset under management del gruppo sono pari a 618 miliardi (-12,9%).

Nel settore danni il Combined Ratio si attesta a 93,2%, in crescita di 2,4 punti, a causa principalmente di una maggiore sinistralità. La situazione patrimoniale presenta un Solvency Ratio a 221% (227% nel 2021). La generazione normalizzata di capitale è solida a 4,1 miliardi di euro (3,8 nel 2021), con una generazione netta per la Holding di 2,9 miliardi. Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, nella foto, ha affermato: “I risultati di Generali confermano il successo del nostro percorso di trasformazione, che sta proseguendo con la disciplinata ed efficace implementazione della strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. Grazie a una chiara visione del posizionamento del Gruppo come leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management, siamo in linea per realizzare gli obiettivi e le ambizioni del nostro piano strategico, perseguendo una crescita sostenibile che, anche in un contesto caratterizzato da eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico, crei valore per tutti i nostri stakeholder. Questo ci permette di proporre ai nostri azionisti un dividendo in ulteriore crescita, grazie al costante aumento degli utili e alla forte posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Generali inoltre continua a essere leader nella sostenibilità, ora completamente integrata in tutte le nostre attività, in linea con l’impegno ad agire come assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile.Tutto ciò è stato possibile grazie al costante impegno delle nostre persone e a una rete di agenti senza eguali”.