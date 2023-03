Non si arresta la colonizzazione del web da parte del fisco

Un altro passo in avanti verso la colonizzazione del web da parte del fisco. Era inevitabile: quando il legislatore, in questo caso quello europeo, si rende conto che si cominciano a creare zone franche di un certo valore economico, non può che correre ai ripari. E lo fa, di solito, imponendo nuovi obblighi a carico di soggetti privati, in questo caso i giganti del web come Airbnb, Onlyfans, Ebay, Amazon o Uber, che vengono trasformati in funzionari tributari nominati sul campo, ovviamente a titolo gratuito. È quanto prevede la direttiva Dac 7, recepita in Italia (con un ritardo di qualche mese che ha già dato avvio a una procedura di infrazione) con un decreto legislativo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il legislatore europeo conta così di recuperare a tassazione 30 miliardi di euro all’anno in tutta Europa. Ma nella relazione di accompagnamento al nostro decreto legislativo si va anche oltre e si prevedono, in aggiunta al gettito derivante dalla tassazione delle transazioni online, “effetti positivi sull’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale che, in particolare, quanto all’imposizione diretta, vede oggi nel transfer pricing e dividend washing, nonché, in genere, nella esterovestizione a fini di elusione fiscale di attività economiche condotte sul territorio nazionale, fenomeni volti a conseguire indebiti risparmi rispetto al dovuto adempimento degli obblighi tributari”. Non si tratta quindi di colpire solo i ragazzi che, magari in buona fede, hanno avviato qualche forma di commercio online, ma anche attività ben più strutturate che approfittano delle lacune o delle ambiguità della disciplina fiscale transnazionale per eludere o evadere le imposte.

Di fatto le piattaforme digitali, che fino a oggi hanno funzionato come straordinari strumenti di intermediazione tra domanda e offerta, vengono arruolate ora come sceriffi nella lotta all’evasione (o, più prosaicamente, come spie del fisco). Ma si tratta solo del primo passo. Perché non c’è dubbio che alla Dac 7 seguirà una Dac 8 e poi una 9, una 10, ecc.. Cioè altre norme che preciseranno meglio gli adempimenti oggi introdotti, i soggetti obbligati e quelli esclusi e cercheranno di mettere altre pezze sulle falle che via via si evidenzieranno.

Resta il fatto che il web, che nei primi anni del presente millennio aveva sollevato tanti entusiasmi perché percepito come un nuovo intangibile spazio di libertà personale e relazionale, si sta trasformando sempre di più in uno strumento di controllo al servizio dei poteri forti (e tra questi non poteva certamente mancare quello fiscale) sulla falsariga dell’ormai pluricitato Grande fratello di orwelliana memoria. Insomma, la rete ha ormai raggiunto la maggiore età, e ha accantonato da tempo le illusioni della fanciullezza.

Marino Longoni, ItaliaOggi Sette