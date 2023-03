Creato un test genetico per il trattamento dell’ipertensione

Creato un test semplice e ad alto rendimento in grado di esaminare i pazienti per varianti genetiche legate all’ipertensione e guidare le decisioni terapeutiche e terapeutiche. A riportarlo, un articolo pubblicato su ‘Science Translational Medicine’, condotto dai ricercatori dell’Institute of Chemistry Chinese Academy of Sciences. Nello studio condotto su 100 pazienti con ipertensione, i pazienti che hanno ricevuto questo approccio guidato hanno ottenuto un controllo della pressione arteriosa migliore e più rapido nell’arco di una settimana rispetto ai pazienti trattati con protocolli standard. Gli autori affermano che la semplicità e le prestazioni del loro test supportano la sua ulteriore valutazione e ritengono che il loro test potrebbe rivelarsi particolarmente utile nelle regioni con risorse limitate prive di infrastrutture sanitarie.

L’ipertensione è un fattore di rischio chiave per le malattie cardiache e la sua incidenza è in crescita in tutto il mondo. Sebbene esistano farmaci in grado di controllare la pressione arteriosa, milioni di pazienti in tutto il mondo non riescono ancora a ottenere un controllo efficace della pressione arteriosa. Studi recenti suggeriscono che l’ipertensione ha forti radici sia nell’ambiente che nella genetica e gli scienziati hanno identificato una serie di varianti genetiche legate alla condizione. Sfruttando queste intuizioni, Qi Shen e colleghi hanno modificato una tecnica di rilevamento fluorescente comunemente usata chiamata Fret per rilevare 10 varianti geniche chiamate polimorfismi a singolo nucleotide (Snp) associate all’ipertensione. Il loro test è in grado di rilevare due Snp con una reazione e presenta un design semplice che evita la necessità di apparecchiature specializzate. Applicato retrospettivamente a 150 campioni di sangue di pazienti con ipertensione in Cina, il loro test ha rilevato diversi Snp legati alla malattia che sono stati associati a diverse classi di farmaci prescritti.

Gli autori hanno quindi eseguito uno studio prospettico in cui hanno applicato la loro tecnica a 100 pazienti con ipertensione e hanno utilizzato i risultati del test per personalizzare le scelte terapeutiche per 50 dei pazienti in base ai rischi associati alla classe di farmaci. Rispetto a coloro che hanno ricevuto la terapia standard per l’ipertensione, il gruppo della medicina di precisione ha mostrato una tendenza generale verso un migliore controllo della pressione arteriosa in meno tempo: 4,06 giorni contro 5,82 giorni. “Questo sistema potrebbe essere applicato per massimizzare l’efficacia dei farmaci antipertensivi e ridurre i tassi di ipertensione incontrollata, in particolare in contesti con risorse limitate”, ha concluso Shen.