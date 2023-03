TXT e-solutions, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Enrico Magni, ha approvato i risultati di bilancio al 31 dicembre 2022.

Ecco i risultati in sintesi.

Ricavi € 150,8 milioni (+56,4%), di cui € 10,3 milioni da licenze software proprietario e 140,5 milioni da servizi, progetti e consulenza, inclusi € 28,2 milioni per servizi specializzati relativi a piattaforme e smart solutions proprietarie.

Ricavi a perimetro costante a € 114 milioni (+18,0%), con crescita su tutte le divisioni.

EBITDA € 22,3 milioni (+53,3%) dopo significativi investimenti in ricerca e sviluppo in- teramente spesati (€ 7,6 milioni, +10,8% YoY).

Utile netto € 12,0 milioni (+52,9%).

Indebitamente Finanziario Netto Adjusted è pari € 20,0 milioni.

Proposto dividendo di € 0,18 per azione (ultimo dividendo distribuito nel 2021 di 0,04 per azione).

“Nel 2022 abbiamo raggiunto ottimi risultati e siamo stati in grado di centrare gli obiettivi di crescita sostenibile con ricavi proforma superiori a € 200 milioni e EBITDA proforma di circa € 30 milioni che stanno generando valore per i nostri azionisti” ha dichiarato Enrico Magni, nella foto, Presidente del Gruppo TXT, “Nonostante le attuali tensioni geopolitiche e la forte spinta inflazionistica che hanno portato ad un’impennata dei tassi di interesse e al ridimensionamento delle prospettive di crescita nell’eurozona e su scala globale, il Gruppo TXT manterrà obiettivi di sviluppo molto ambiziosi anche per il 2023 con ricavi previsti