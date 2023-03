Siena è la prima città italiana a ottenere la certificazione per il turismo sostenibile

La città di Siena è la prima in Italia a ottenere la certificazione internazionale del ‘Global Sustainable Tourism Council’, consegnata al Comune.

Il lavoro per arrivare a ottenere il titolo di città che promuove il turismo sostenibile è iniziato alla fine del 2021, con la consulenza dello spin off universitario Etifor.

Sono state coinvolte anche associazioni e Contrade. È stato redatto un dossier di 160 pagine da sottoporre ai certificatori.

“A gennaio di quest’anno Vireo, ente di parte terza accreditato da Gstc, ha realizzato l’audit ufficiale al seguito del quale è stato emesso il certificato per Siena”, spiega il Comune.

“Questo certificato sarà il patrimonio del nostro futuro”, afferma il sindaco Luigi De Mossi. “Abbiamo raggiunto un momento storico. Questo evento farà una grande differenza per noi”.

“Siena ha i piedi ben saldi in un prestigioso passato ma è capace di costruire ogni giorno il suo futuro con un turismo sostenibile”, sostiene Stefania Fattorini, assessora al turismo e commercio.